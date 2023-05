Ca sĩ ngang nhiên quảng cáo cho website cá độ, bài bạc

Theo đó, trên trang Facebook của một nền tảng chuyên cá độ và bài bạc **Nbet vừa xuất hiện một clip của ca sĩ Hoa Vinh hát ca ngợi về nền tảng này cùng với một rapper.

Trong clip, nam ca sĩ trong trang phục in đầy tên của website cá độ này, đồng thời lời bài hát liên tục nhắc đi nhắc lại câu “Để ta hoà chung niềm vui cùng **Nbet, to lên to lên”, cùng nội dung bài hát hướng về cá độ bóng đá.

Đặc biệt, rapper biểu diễn cùng trình bày một đoạn rap quảng cáo cho nền tảng với các ca từ như **Nbet số một không có số hai, nhận quà liền tay, nào là xổ số, tiền ảo, bắn cá, đá gà, game bài lại cả xì tố, soi cầu bóng đá…

Clip đã xuất hiện trên trang Facebook này 6 ngày và đạt gần 85 nghìn lượt xem.