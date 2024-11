Ca sĩ Mỹ Linh bất ngờ nói lời xin lỗi Dương Hoàng Yến, vì mâu thuẫn 11 năm trước

Ca sĩ Mỹ Linh ôm, gửi lời xin lỗi đến học trò Dương Hoàng Yến trong tập 2 của "Chị đẹp đạp gió", sau 11 năm kể từ cuộc thi The Voice - Giọng hát Việt 2013. Sau khi 30 chị đẹp trình diễn trọn vẹn 30 tiết mục solo, 3 chị đẹp được bình chọn làm đội trưởng mới đã xuất hiện. 3 cái tên này là Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Dương Hoàng Yến. Theo luật chơi mới, 2 chị đẹp mùa cũ gồm Thu Phương và Mỹ Linh sẽ thuyết phục các đội trưởng về với mình để lập thành liên minh. Các liên minh sẽ thi đấu đối kháng để giành suất thành đoàn về sau này cho các chị đẹp. Dương Hoàng Yến bùng nổ với ca khúc "Cầu vồng lấp lánh". Trong tập 2 Chị đẹp đạp gió 2024, các chị đẹp tiếp tục thể hiện phần trình diễn solo. Khác với suy nghĩ của nhiều người, Dương Hoàng Yến không chinh phục sân khấu ra mắt bằng ballad mà lại chọn một phương án liều lĩnh hơn. Cô thoát khỏi vùng an toàn, cho mọi người nhìn thấy cô đã trưởng thành, vừa liều lĩnh mạo hiểm hơn với ca khúc Cầu vồng lấp lánh. Mỹ Linh và Thu Phương Điều bất ngờ đã xảy đến trong phần chọn liên minh bởi việc Mỹ Linh ngỏ lời với Dương Hoàng Yến. Mỹ Linh đánh giá Dương Hoàng Yến là người có khả năng kết giao tốt, được mọi người yêu quý và đón nhận. Bên cạnh đó, Mỹ Linh cũng đang nhắm đến những thành viên trong hội chơi cùng với Dương Hoàng Yến là Mie, MisThy, Hậu Hoàng. Mỹ Linh xin lỗi Dương Hoàng Yến sau 11 năm kể từ cuộc thi The Voice. Mỹ Linh và Dương Hoàng Yến hàn gắn sau mâu thuẫn 11 năm trước. Mỹ Linh thổ lộ muốn có thêm một cơ hội làm việc với Dương Hoàng Yến sâu hơn. Lý do cô phải giãi bày dài vì sợ Dương Hoàng Yến nghĩ ngày trước mình đã bị từ chối một lần thì lần này sẽ bị từ chối tiếp. Ngay sau khi hai cô trò ôm nhau, Mỹ Linh đã gửi một lời xin lỗi tới Dương Hoàng Yến: "Nếu có bất cứ điều gì mà cô làm cho Yến hiểu sai thì cô xin lỗi Yến. Cô cứ suy nghĩ về cái đợt đấy nhiều lắm! Đến mấy năm cô vẫn còn nghĩ. Cô không biết cô đã làm việc gì sai như nào với Yến hay không?". Trước lời xin lỗi này, Dương Hoàng Yến xúc động: "Khi mình trưởng thành và lớn hơn rồi, con nghĩ là mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó cả. Nhưng rõ ràng đến bây giờ nhìn lại thì con đã tốt hơn rất nhiều! Con vẫn theo nghề, con vẫn đam mê, con vẫn nhiệt huyết và cô vẫn là người truyền cho con cảm hứng rất nhiều từ thời điểm đấy đến bây giờ để con có thể vẫn theo nghiệp ca sĩ". Dương Hoàng Yến Dương Hoàng Yến cảm thấy hạnh phúc vì những lăn tăn trong quá khứ hay ái ngại đã được hóa giải, hai cô trò lại cùng nhau chinh phục hành trình mới. Mỹ Linh cũng vui mừng vì sau 11 năm hai cô trò vẫn tin tưởng nhau để chinh chiến trong Chị đẹp đạp gió 2024. Việc Mỹ Linh - Dương Hoàng Yến hóa giải hiểu lầm khiến khán giả hoang mang vì chẳng biết trong quá khứ giữa 2 người đã từng xảy ra chuyện gì? Dương Hoàng Yến là học trò của diva Mỹ Linh tại The Voice - Giọng hát Việt năm 2013. Tại mùa giải năm ấy, Dương Hoàng Yến được đánh giá là thí sinh mạnh bởi sở hữu giọng hát hay và kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, cô bị HLV Mỹ Linh loại ở vòng liveshow 6, khiến nhiều khán giả tiếc nuối, tranh cãi. Dương Hoàng Yến về đội của Mỹ Linh cùng 2 đội trưởng Tóc Tiên, Minh Hằng. Thời điểm dừng chân tại chương trình, Dương Hoàng Yến thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót, đồng thời biết ơn nữ diva đã dạy cô rất nhiều điều. "Mỗi người có một chiến lược riêng cho mình. Tôi không trách cô Mỹ Linh vì bất cứ lý do gì. Tôi đã cảm ơn cô ngay sau khi đêm Liveshow 6 vừa rồi khép lại. Dù tôi bị loại nhưng 6 tháng vừa rồi, chính cô Linh là người luôn kề cận bên cạnh và dạy dỗ tôi rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi nghĩ dừng chân ở đây là một cái kết đẹp cho tôi. Khán giả yêu thương tôi. Có những người chờ tôi đến gần 1h đêm khi tôi ra về. Họ chạy lại ôm tôi và khóc cùng tôi. Thật lòng tôi rất cảm động vì tình cảm mọi người dành cho mình", nữ ca sĩ từng chia sẻ. Sau cuộc thi, Dương Hoàng Yến tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và gặt hái được nhiều thành công. Trong thời điểm hiện tại, cả Mỹ Linh lẫn Dương Hoàng Yến đều có vị trí riêng trong showbiz Việt. Mỹ Linh được xem như "Chị Cả", là người truyền cảm hứng cho các ca sĩ trẻ, còn Dương Hoàng Yến là ngôi sao đang lên với giọng hát nhiều cảm xúc. Theo Người đưa tin