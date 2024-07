Ca sĩ Mỹ Anh: Chỉ cần một video ‘cắn’ view đã nổi tiếng

- Mỹ Anh giờ không phải là cô bé bẽn lẽn đứng bên mẹ hát “Đưa cơm cho mẹ đi cày’, hay run run hát “Bão đêm”, mà đã là một ca sĩ thực thụ. Bạn nghĩ sao nếu có người nói họ thích hình ảnh trước kia của bạn hơn?

Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Ngoài việc là một ca sĩ, tôi cũng là một khán giả. Tôi yêu thích rất nhiều nghệ sĩ và cũng có một vài người trong số đó, tôi không còn tìm thấy sự kết nối với âm nhạc của họ. Tôi rất tiếc nuối, nhưng lại nghĩ, ai rồi cũng phải lớn lên, phải trưởng thành và thay đổi. Họ được quyền làm điều mà họ cảm thấy thỏa mãn nhất và chinh phục các đối tượng khán giả. Còn tôi, tôi có thể tìm lại các sản phẩm âm nhạc cũ của họ để thưởng thức.



Mỹ Anh từng biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Head in the clouds ở Los Angeles với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

- Chị luôn nhấn mạnh việc mình muốn gì và muốn đi tới đâu với âm nhạc mà chưa một lần dùng tới từ nổi tiếng - điều mà đã là nghệ sĩ, ai cũng mong muốn?

Tôi vẫn đang tìm hiểu mối quan hệ giữa mình và sự nổi tiếng (cười). Trong xã hội hiện nay, sự nổi tiếng có thể đến rất dễ và nhanh. Ngay từ năm 1967, nghệ sĩ người Mỹ Andy Warhol đã nói: “Trong tương lai, người ta sẽ nổi tiếng trong 15 phút”. Tôi cực kỳ ấn tượng với câu nói này.

Giờ đây, chỉ cần một cái video “cắn” view trên TikTok, bất cứ ai cũng có thể được hàng triệu người biết tới ngay lập tức. Tuy nhiên, sự nổi tiếng có thể đến rất nhanh và cũng đi rất nhanh, nhất là hiện tại, tôi cảm thấy mọi người thiếu kiên nhẫn hơn trước kia.

Mỗi khi sốt ruột, tôi lại nhắc mình lý do đến với âm nhạc. Tôi thích làm nhạc. Khi làm nhạc, tôi tìm thấy niềm vui và được là chính mình. Lý do tôi đến với âm nhạc lớn hơn rất nhiều so với “sự nổi tiếng 15 phút”. Do đó, tôi chỉ biết cố gắng hết sức với sự nghiệp của mình.