Ca sĩ Khánh Phương, Châu Khải Phong trần tình việc xuất hiện trong video mời gọi chơi cờ bạc online

Liên tục xuất hiện các video về đối tượng tự xưng “Bảo Lasvegas” chuyên “giúp đỡ” những người nợ nần vì cờ bạc gỡ vốn. Đáng chú ý, một số video xuất hiện nhiều ca sĩ có tiếng. "Màn kịch kéo vốn" từ 7 triệu lên gần 1,5 tỷ đồng Đối tượng này xuất hiện trên nhiều tài khoản, fanpage, hội nhóm với các tên gọi như Bảo Lasvegas, Phan Văn Anh, Phạm Quốc Bảo...

Đối tượng Bảo Lasvegas "kéo vốn" bạc tỷ từ vài triệu đồng. Các video thường ghi lại cảnh Bảo gọi video trực tiếp với 'người chơi'. Trong cuộc trò chuyện, đối tượng hỏi về hoàn cảnh, nhu cầu và số tiền hiện có của họ. Đáp lại, ai cũng than vãn hoàn cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất mong muốn được Bảo “giúp đỡ”. Đơn cử, trong một video, nam thanh niên trẻ tuổi nói vì cờ bạc nên dẫn tới nợ nần, muốn Bảo giúp. Với số tiền vốn 7 triệu đồng, nam thanh niên được Bảo hứa giúp "đổi vận" khi tham gia chơi Baccarat – một trò chơi bài trực tuyến trên mạng internet. Mỗi ván cược, Bảo sẽ “đọc lệnh” để người chơi “vào tiền”. Sau 8 lần liên tiếp cược "tất tay" số tiền và đều giành chiến thắng, số tiền hiển thị trên màn hình của nam thanh niên lên tới gần 1,5 tỷ đồng... Trong một video khác, một người đàn ông chỉ có trong tay 500 nghìn đồng, song đã thắng cược hơn 600 triệu đồng cũng nhờ sự chỉ dẫn của "ông thần đi lệnh" Bảo Lasvegas. Mặc dù các video đều dễ nhận thấy có dấu hiệu cắt ghép, dàn dựng, song không ít người bị thao túng, tin rằng 'tiền dễ kiếm' nhờ trò đỏ đen mà Bảo giới thiệu. Khi phóng viên vào vai người chơi để liên hệ, các tài khoản mạng xã hội mà Bảo thường dùng đều từ chối gọi video trực tiếp, yêu cầu đăng ký tài khoản trước để được vào nhóm, trong đó đang có hàng trăm người đang được Bảo giúp “kéo vốn”. Còn qua số điện thoại, chỉ có người tự xưng thư ký của Bảo tiếp chuyện và giới thiệu về trò chơi cờ bạc. Tất cả đều gửi cho phóng viên đường link dẫn đến các trang web cờ bạc trực tuyến như 78***, DF***, MB**, QQ**,…

Các tài khoản của Bảo Lasvegas gửi đường link dẫn đến các trang web cờ bạc trực tuyến như 78***, DF***, MB**, QQ**,… Đáng chú ý, nhiều video mà Bảo Lasvegas đăng tải còn có sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng như Châu Khải Phong, Khánh Phương. Đây được xem là chiêu nâng cao độ uy tín, thu hút thêm người tham gia game cờ bạc mà Bảo đang makerting. Điển hình, một fanpage có tên “Quốc Bảo – Bảo Lasvegas” đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh Bảo gặp gỡ ca sĩ Châu Khải Phong tại nhà riêng. Sau vài câu nói chuyện ngắn ngủi với nam ca sỹ, chuyển cảnh Bảo giới thiệu và lôi kéo người xem chơi Baccarat. “Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội để thay đổi cuộc sống, để mỗi ngày kiếm được từ 5-10 triệu đồng chỉ với một số vốn nhỏ thì đây chính là nơi dành cho bạn. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn và tham gia cộng đồng của chúng tôi”, Bảo nói. Tương tự, trong một video khác, Bảo Lasvegas tiếp tục xuất hiện cùng ca sĩ Khánh Phương tại nhà riêng. Trong video, Bảo chia sẻ: "Baccarat không chỉ là trò chơi may rủi. Đối với anh em mình, khi đã đầu tư kiếm được lợi nhuận từ nó thì đây là bộ môn đầu tư dài hạn anh nhé”. Khánh Phương bày tỏ sự đồng tình và trò chuyện thân thiết với Bảo. Dù không trực tiếp kêu gọi hay nhắc tên trò chơi cờ bạc nào nhưng sự xuất hiện của các ca sĩ trong video của Bảo đã khiến nhiều người tin tưởng vào những lời quảng cáo hấp dẫn. Đây chính là yếu tố giúp đối tượng dễ dàng dụ dỗ thêm người tham gia.

Ca sĩ Khánh Phương, Châu Khải Phong xuất hiện trong video lôi kéo đánh bạc của Bảo Lasvegas. Ca sĩ bị 'cài'? Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ca sĩ Khánh Phương khẳng định mình bị lợi dụng hình ảnh trong các video của đối tượng Bảo Lasvegas. “Cách đây hơn một tháng, tôi nhận lời quay một tiểu phẩm, đối tác chỉ nói rằng đây là cuộc trò chuyện giữa hai anh em lâu ngày gặp lại và nói chuyện về kinh doanh, đời sống bình thường. Khi quay, có tôi ở đó thì tuyệt đối người kia không nhắc tới Baccarat hay hội nhóm nào cả. Có thể họ đã quay thêm những cảnh tương tự khi tôi không có mặt, tạo cảm giác như tôi đang ngồi cùng. Sau đó, họ thêm thắt những nội dung theo ý đồ riêng. Mọi thứ đã được họ tính toán từ trước và việc dàn dựng này không phải điều khó thực hiện", Khánh Phương nói. Tương tự, ca sĩ Châu Khải Phong cho biết, ban đầu anh nhận lời tham gia quay Vlog với kịch bản xây dựng hình ảnh cho một doanh nhân thành đạt. Nội dung kịch bản được gửi trước hoàn toàn xoay quanh các hoạt động đời thường như thăm nhà, quảng bá nhà hàng, không hề có bất kỳ chi tiết nào liên quan đến cờ bạc. Sau khi sự việc xảy ra, nam ca sĩ đã trực tiếp liên hệ với người tự xưng là "Bảo". Tuy nhiên, anh phát hiện người này chỉ là một diễn viên được thuê, đằng sau là cả một ê-kíp chuyên dàn dựng. Theo Châu Khải Phong, không chỉ riêng anh mà nhiều nghệ sĩ khác cũng bị mời quay video tương tự và đều bị lợi dụng hình ảnh theo cách này. “Sự việc này đã khiến khán giả hiểu nhầm và chỉ trích anh em nghệ sĩ rất nặng nề, nhất là những người bị lừa tham gia cờ bạc vì tin tưởng vào video đó. Danh dự, hình ảnh của chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng", Châu Khải Phong cho hay. “Tôi mong khán giả hiểu và thông cảm cho mình, đồng thời giữ cái nhìn sáng suốt trước những thông tin sai lệch. Xin hãy tránh xa cờ bạc, bởi một khi vướng vào, chỉ có mất mát và đau khổ. Hy vọng mọi người tiếp tục yêu thương, ủng hộ Khánh Phương cũng như các nghệ sĩ chân chính khác”, ca sĩ Khánh Phương bày tỏ.