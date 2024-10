Ngày 26-10, Dolby Laboratories công bố hợp tác với ngôi sao K-Pop Jin, thành viên của hiện tượng âm nhạc thế kỷ 21 – BTS trong chiến dịch toàn cầu “Love More in Dobly”. Ca sĩ Jin của BTS hợp tác hãng Dolby tung ca khúc mới “Love More in Dobly” (Yêu nhiều hơn với Dolby) là chiến dịch thương hiệu với series video âm nhạc có sự tham gia của các ngôi sao quốc tế. Theo đó, Jin đã xuất hiện trong series với ca khúc mới của mình là “I’ll Be There”. Ca khúc này hiện có thể được thưởng thức toàn cầu với phiên bản chất lượng âm thanh Dolby Atmos. Tiếp theo ca khúc “I’ll Be There”, khán giả toàn cầu cũng đang rất mong chờ sự xuất hiện của album solo đầu tay của Jin – dự kiến sẽ được giới thiệu trên phạm vi toàn cầu vào ngày 15/11/2024 với chất lượng Dolby Atmos. Chia sẻ về dự án này, Jin cho biết: “Khi lần đầu được nghe âm nhạc của mình với chất lượng Dolby Atmos, tôi đã thực sự ngạc nhiên bởi trải nghiệm rõ nét và chân thực đến đắm chìm, giống như bạn đang thực sự ở bên trong âm nhạc vậy. Chủ đề của ca khúc mới cũng như album sắp tới là ‘Hạnh phúc’. Tôi muốn các ARMY (CLB người hâm mộ của BTS) có thể trải nghiệm trọn vẹn hương vị của hạnh phúc qua từng ca khúc. Giờ đây, với Dolby Atmos, tôi tin rằng những người hâm mộ trên khắp thế giới có thể cảm nhận được đầy đủ những cảm xúc mà tôi muốn truyền tải, một cách thực sự sâu sắc hơn”. Ông Todd Pendleton – Phó Chủ tịch Cấp cao và Giám đốc Marketing của Dolby Laboratories phát biểu: “Jin thu hút khán giả trên toàn thế giới với những màn trình diễn đáng kinh ngạc và khả năng truyền tải cảm xúc thông qua âm nhạc. Với Dolby Atmos, người hâm mộ của Jin có thể kết nối gần hơn nữa với thần tượng của mình, qua những khoảnh khắc vui tươi lôi cuốn và từng chi tiết âm điệu rõ nét của ca khúc ‘I’ll Be There’ cùng album sắp được tung ra”.