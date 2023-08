Ca sĩ Hàn Quốc livestream ăn phở giữa đêm, hút chục triệu người xem

Jessi (SN 1988) là một trong những rapper nổi tiếng của Hàn Quốc. Với giọng hát độc đáo cùng phong cách trình diễn gợi cảm và cá tính, Jessi có lượng người hâm mộ đông đảo tại châu Á.

Jessi là rapper cá tính và gợi cảm của nhạc trẻ xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Cô là chủ nhân một loạt ca khúc nổi tiếng như Zoom, Nunu Nana, Don't touch me, Cold Blooded, Who Dat B, What type of X… Ngoài ra, cô còn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền hình như Unpretty Rapstar, Show me your money, Sixth Sense, Real Men, Hangout with Yoo.

Năm 2020, Jessi cùng Lee Hyori, Uhm Jung Hwa và Hwasa thành lập nhóm nhạc nữ có tên Refund Sisters. Họ đã ra mắt một số sản phẩm âm nhạc và nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Tháng 8 này, Jessi có kế hoạch biểu diễn tại Việt Nam. Nữ ca sĩ đã nhận được tình cảm và sự ủng hộ của khán giả Việt khi nhiều người hâm mộ đã đứng đón cô tại sân bay, tặng nón lá cho giọng ca xứ Hàn.