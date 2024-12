Ca sĩ Bích Tuyền: Chồng tôi rất buồn khi Đàm Vĩnh Hưng bị dư luận chỉ trích

Bích Tuyền - vợ tỷ phú Gerard Richard Williams đóng vai "sứ giả hòa bình" thuyết phục chồng rút đơn kiện Đàm Vĩnh Hưng, bác bỏ tin đồn tạo scandal. Trong buổi livestream mới đây, ca sĩ Bích Tuyền - vợ tỷ phú Gerard Richard Williams lên tiếng về vụ kiện giữa chồng và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Theo đó, dù xác nhận việc chồng đệ đơn kiện ngược đòi bồi thường danh dự từ Đàm Vĩnh Hưng, Bích Tuyền khẳng định đây không phải hành động nhằm gây tổn thương mà do hoàn cảnh vụ việc.

Bích Tuyền và chồng tỷ phú. Ảnh: FBNV Cô cùng một số bạn bè, đồng nghiệp đã thuyết phục tỷ phú Gerard dừng kiện và hòa giải với nam ca sĩ. "Ông xã tôi sẵn sàng tha thứ. Từ đầu đến giờ, anh chưa bao giờ ghét Đàm Vĩnh Hưng và rất buồn khi Hưng bị dư luận chỉ trích", Bích Tuyền chia sẻ. Cô cũng bác bỏ tin đồn vợ chồng hợp tác với Đàm Vĩnh Hưng để tạo scandal, giải thích rằng với vị thế là "phù thủy" trong lĩnh vực công nghệ, chồng cô không có nhu cầu gây chú ý. Dù thừa nhận tình bạn giữa Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng cô đang bị sứt mẻ, cần thời gian chữa lành, nữ ca sĩ vẫn khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện âm nhạc tại nhà riêng nhưng chú ý hơn đến vấn đề an toàn cho mọi người. Ngày 4/12, Đàm Vĩnh Hưng chính thức thông báo rút đơn kiện với ông Gerard Williams sau khi hai bên đối thoại. Nam ca sĩ thừa nhận sự nóng giận nên có những quyết định chưa thực sự phù hợp. "Nhiều đêm một mình Hưng tự xâu chuỗi tất cả lại, nhận thấy mọi việc đã xảy ra như một sự an bài của định mệnh trong cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng, bắt buộc Hưng phải đi qua ngưỡng cửa này!", nam ca sĩ chia sẻ. Vụ việc bắt nguồn từ bữa tiệc đón Tết Nguyên đán ngày 19/2 do doanh nhân Mộng Linh tổ chức, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Theo ca sĩ Bích Tuyền, Đàm Vĩnh Hưng bị thương do tự ý leo lên bồn phun nước trong sân để hát, dẫn đến bồn bị vỡ. Hậu quả là anh phải nhập viện cấp cứu và cắt bỏ một số ngón chân. Ngày 30/10, Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn kiện lên Tòa thượng thẩm bang California (Mỹ). Theo tiết lộ của Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương, lá đơn kiện chỉ có tên của Gerard Williams mà không đề cập đến Bích Tuyền hay người mượn nhà tổ chức sự kiện. Trước khi nộp đơn kiện, phía nam ca sĩ gửi thư yêu cầu bồi thường 20 triệu USD (bao gồm 15 triệu USD bồi thường và 5 triệu USD phí luật sư) trước ngày 13/10. Nếu không được chấp thuận, mức bồi thường sẽ tăng lên 50 triệu USD khi ra tòa. Đáng chú ý, theo Dũng Taylor, sau sự cố vào tháng 2, các bên vẫn còn qua lại với nhau. Vợ chồng Bích Tuyền thậm chí còn đi xem liveshow của Đàm Vĩnh Hưng vào tháng 5. Tuy nhiên, có thể do không đạt được thỏa thuận về số tiền bồi thường ban đầu (15 triệu USD), nam ca sĩ quyết định nhờ đến luật sư và nộp đơn kiện chính thức.