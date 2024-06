Ca sĩ 7 lần giành giải Grammy gây sốc khi đăng hình khỏa thân

Kacey Musgraves sinh năm 1988, ca sĩ hát nhạc đồng quê nước Mỹ. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2008 với một số ca khúc nổi tiếng như: Merry Go Around, Rainbow, Fllow Your Arrow.

Năm 2013, Kacey Musgraves giành 2 giải Grammy đầu tiên cho sự nghiệp ở hạng mục Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc nhất (Merry Go Around) và Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất (Same Trailer Different Park).

Theo Vietnamnet