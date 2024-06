Ca khúc tỷ view 'Despacito' làm thay đổi cuộc đời một nghệ sĩ vô danh

Despacito ra mắt vào năm 2017 và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu bởi giai điệu bắt tay, mạnh mẽ và lôi cuốn. Sự thể hiện đầy cá tính riêng của ca sĩ Luis Fonsi và Daddy Yankee, đặc biệt là cách họ nhấn nhá, nhả chữ "Despacito" (Chậm lại thôi), khiến ca khúc càng trở nên đặc biệt.

"Despacito" ra mắt vào năm 2017 và nổi tiếng toàn cầu (Ảnh chụp màn hình).

Despacito là lời tỏ tình của một chàng trai dành cho một cô gái mà anh theo đuổi. Được biết, ca khúc lọt vào tầm ngắm của nam ca sĩ nổi tiếng Justin Bieber khi anh tới thưởng thức nhạc ở một quán bar ở Colombia.

Ngay khi đó, "hoàng tử nhạc Pop" đã đề nghị hợp tác với Luis Fonsi và Daddy Yankee. Bản remix hát bằng tiếng Anh đã ra đời và khiến sức hút của Despacito như tăng gấp đôi.

Video Despacito đạt một tỷ lượt xem chỉ trong 97 ngày, hai tỷ lượt trong 150 ngày, vượt qua vượt qua Sorry của Justin Bieber, See You Again của Wiz Khalifa và Charlie Puth, Gangnam style của PSY...

Tính đến tháng 6/2024, video Despacito đạt 8,4 tỷ lượt xem và thu hút gần 4,3 triệu lượt bình luận trên YouTube. Với con số này, ca khúc đang nằm ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng những ca khúc có lượt xem nhiều nhất trên YouTube, sau Baby Shark của Pinkfong.