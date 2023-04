Ca khúc nhạc ngoại lời Việt gây sốt TikTok của Phạm Lịch gây tranh cãi

Trước nhiều ý kiến khen, chê, Phạm Lịch phản hồi dưới MV bài hát rằng cô ghi nhận mọi đóng góp của khán giả để cố gắng cho những tác phẩm tiếp theo.

Liên hệ với Phạm Lịch, quản lý của ca sĩ trả lời Tiền Phong: “Chúng tôi đã làm việc với nghệ sĩ Trung Quốc Mộng Nhiên và hoàn tất các vấn đề về bản quyền. Hai bên đã thống nhất điều khoản và Phạm Lịch có quyền được sử dụng ca khúc biểu diễn”. Đại diện ca sĩ Phạm Lịch cho biết phía nghệ sĩ Trung Quốc không yêu cầu về việc trích dẫn rõ ràng ngôn ngữ gốc trong phần ghi chú, phía Phạm Lịch toàn quyền quyết định.

Phạm Lịch sinh năm 1990 ở Thái Bình, là vũ công, biên đạo hoạt động tại TPHCM. Cô gây chú ý khi tham gia So you think you can dance, có thành tích ấn tượng tại game show như giải á quân Thử thách cùng bước nhảy 2015, quán quân chương trình Thử thách người nổi tiếng 2016, quán quân Gương mặt thân quen mùa 8… Năm 2021, cô lấn sân sang con đường ca hát sau khi trải qua quá trình rèn giọng tại nhiều game show ca nhạc.