Ca khúc auto mở tại đám cưới lại mang nội dung 'troll' tình cũ

Mới đây, người nghe "ngả ngửa" khi hiểu nội dung ca khúc Âu Mỹ mang tên Amore Mio do nữ ca sĩ Karma thường được mở tại các lễ hội hay đám cưới.

Đây là một trong những bài EDM nổi bật, có khả năng khuấy động đám đông nên nhiều người sẽ nghĩ rằng ý nghĩa ca khúc cũng vui tươi và trong sáng. Nhưng hóa ra phần lời của bài hát, nhiều người đã phải rất bất ngờ.