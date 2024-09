C.Ronaldo nhận xét thẳng về Lamine Yamal

C.Ronaldo đã lên tiếng khen ngợi tài năng của Lamine Yamal. Siêu sao người Bồ Đào Nha thừa nhận thần đồng này xuất sắc nhất thế hệ của mình. Lamine Yamal đã tiến bộ vượt bậc trong vòng 1 năm trở lại đây. Đặc biệt, ở Euro 2024, thần đồng 17 tuổi đã được cả thế giới biết đến khi tỏa sáng rực rỡ giúp đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch. C.Ronaldo công nhận Lamine Yamal là tài năng xuất chúng (Ảnh: Tribuna). Trong thời gian qua, Yamal đã nhận được nhiều sự so sánh giữa anh và Messi. Cá nhân tiền đạo sinh năm 2007 rất vui vì điều này nhưng anh cũng khẳng định muốn đi trên con đường của riêng mình. C.Ronaldo cũng chia sẻ suy nghĩ về Yamal trên kênh Youtube của Rio Ferdinand. Tiền đạo người Bồ Đào Nha nói: "Yamal có tiềm năng to lớn và tài năng tuyệt vời. Tuy nhiên, cậu ấy cần may mắn vì còn rất trẻ. Tôi hy vọng Yamal không gặp vấn đề gì về thể chất cả. Yamal vừa tham dự giải đấu lớn giúp ích rất nhiều cho cậu ấy (Euro 2024). Việc Yamal khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha là điều thực sự tốt. Tôi nghĩ rằng tiềm năng phát triển của tài năng trẻ này rất lớn. Chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra trên con đường của cậu ấy. Tôi tin rằng Yamal có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở thế hệ của mình". Yamal ra mắt Barcelona khi mới 15 tuổi. Anh đang nắm giữ hàng loạt kỷ lục ở CLB lẫn quốc tế. Thậm chí, ở tuổi 16, Yamal đã trở thành trụ cột của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Sang mùa giải này, Yamal ngày càng sáng rực rỡ ở Los Blaugrana. Sau 8 trận ra sân, anh đã đặt dấu giày trong 8 bàn thắng (ghi 4 bàn, kiến tạo 4 đường) cho CLB xứ Catalunya. Yamal đang tiến xa hơn khá nhiều so với Messi và C.Ronaldo ở tuổi 17 (Ảnh: Getty). Yamal đang tiến xa hơn so với Messi lẫn C.Ronaldo ở tuổi 17. Cùng tuổi như Yamal, C.Ronaldo mới chỉ là tài năng trẻ triển vọng của Sporting Lisbon, còn Messi chưa được đôn lên đội 1 của Barcelona. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự phát triển ở chặng đường dài. Cả Messi và CR7 đều có nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 20 năm qua để vươn lên trở thành những ngôi sao vĩ đại bậc nhất trong lịch sử túc cầu. Trong những năm qua, không ít tài năng xuất chúng đã "chết yểu" vì không chịu nổi nhiệt. năm xưa để hy vọng anh có thể phát triển đúng hướng.