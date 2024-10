C.Ronaldo cho Lionel Messi "hít khói" về thu nhập

Theo danh sách những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới do Forbes công bố, C.Ronaldo dẫn đầu tuyệt đối và có mức lương gấp đôi Messi. Mới đây, Forbes đã công bố danh sách những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Trong đó, không ngạc nhiên khi C.Ronaldo dẫn đầu danh sách này. Theo đó, siêu sao người Bồ Đào Nha kiếm được 285 triệu USD mỗi năm khi khoác áo Al Nassr ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. C.Ronaldo có thu nhập lên tới 285 triệu USD mỗi năm (Ảnh: Getty). Trong đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha nhận được mức lương 220 triệu USD mỗi năm ở Al Nassr. Ngoài ra, cầu thủ này còn kiếm được 65 triệu USD từ những hoạt động ngoài bóng đá như quảng cáo và kinh doanh. Mặc dù bước sang tuổi 39 nhưng C.Ronaldo vẫn có sức hút rất lớn. Trong năm nay, cầu thủ người Bồ Đào Nha vừa lập kênh Youtube. Ngay lập tức, anh đã lập kỷ lục Guinness khi là người đạt số lượng người theo dõi nhiều nhất trong 24 giờ trên kênh Youtube. Con số ghi nhận kỷ lục là 19.729.827 người theo dõi. Trong khi đó, đại kình địch của C.Ronaldo là Messi chỉ nhận mức lương khiêm tốn với 135 triệu USD mỗi năm (bằng một nửa so với CR7). Trong đó, mức lương và thưởng của El Pulga ở Inter Miami là 60 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, Messi kiếm nhiều tiền từ hoạt động ngoài bóng đá hơn C.Ronaldo với 75 triệu USD (hơn CR7 10 triệu USD). Cầu thủ có thu nhập cao thứ 3 là Neymar với 110 triệu USD mỗi năm. Dù vậy, "tiểu Pele" lại ngồi mát ăn bát vàng trong cả năm qua khi không ra sân cho Al Hilal vì chấn thương. Anh kiếm được 80 triệu USD ở CLB Saudi Arabia và 30 triệu USD nhờ hoạt động ngoài bóng đá. Messi kiếm được số tiền chỉ bằng nửa so với C.Ronaldo (Ảnh: Getty). Người đứng thứ 4 trong danh sách này là Karim Benzema với 104 triệu USD mỗi năm. Dù kiếm được 100 triệu euro tiền lương ở Al Ittihad nhưng tiền đạo người Pháp chỉ kiếm thêm được 4 triệu USD từ hoạt động ngoài bóng đá. Cầu thủ có thu nhập cao nhất châu Âu và đứng thứ 5 trong danh sách là Kylian Mbappe với 90 triệu USD mỗi năm (70 triệu USD tiền lương ở Real Madrid và 20 triệu USD từ hoạt động ngoài bóng đá). Tiếp theo trong top 10 lần lượt là Erling Haaland (60 triệu USD), Vinicius Junior (55 triệu USD), Mohamed Salah (53 triệu USD), Sadio Mane (52 triệu USD) và Kevin De Bruyne (39 triệu USD).