BXH giá trị thương hiệu của các diễn viên phim truyền hình trong tháng 7

Mới đây, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các ngôi sao phim truyền hình Hàn Quốc. Dàn diễn viên trong các tác phẩm đang hot như King The Land, Revenant và Lies Hidden In My Garden cũng lần lượt chiếm thứ hạng cao trong lần diễn xuất này.

Bảng xếp hạng được đưa ra dựa trên số liệu về mức độ phủ sóng trên các phương tiện truyền thông, ủng hộ của người xem, sự tương tác và hoạt động cộng đồng. Ở vị trí đầu tiên, Junho của 2PM với bộ phim truyền hình King The Land, chiếu trên đài JTBC vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, giành chiến thắng với tổng số điểm là 3,310,965. Sau Red Sleeve, King The Land là cú bứt phá tiếp theo của nam diễn viễn cùng với bạn diễn Lim Yoona (SNSD). Màn kết hợp đầy hài hước nhưng không kém phần lãng mạn giúp cả hai đều góp mặt trong BXH giá trị thương hiệu tháng 7. Nguồn ảnh: Tạp chí ELLE. Xếp vị trí thứ 2 với 3.159.070 điểm là nữ diễn viên Kim Tae Ri trong tác phẩm mới thuộc thể loại kinh dị, siêu nhiên của đài SBS - Revenant (tạm dịch: Ác Quỷ). Ngôi sao phim Người Hầu Gái (The Handmaiden) Kim Tae Ri thể hiện một góc cạnh đen tối trong dòng phim giật gân khi hóa thân thành cô gái 25 tuổi Goo San Young bỗng nhiên bị quỷ ám và hàng loạt hiện tượng kỳ bí bắt đầu diễn ra, đảo lộn cuộc sống yên bình của nữ công chức. Kim Tae Ri trong phim Revenant. Nguồn ảnh: aFamily. Tuy là phim đầu tay sau thời gian dài vắng mặt trên màn ảnh, nhưng Kim Tae Hee vẫn góp mặt trong BXH giá trị thương hiệu ở vị trí thứ ba với tổng số điểm là 3.139.139 điểm. Tượng đài nhan sắc Hàn Quốc trở lại đường đua với bộ phim Lies Hidden In My Garden, đóng cặp cùng ngôi sao đang lên Lim Ji Yeon. Kim Tae Hee trong phim Lies Hidden In My Garden. Nguồn ảnh: ENA. Theo sau đó là bạn diễn với cô, "Ác nữ" Lim Ji Yeon có số điểm là 2,773,195, tụt 4 hạng so với kỳ trước đó.