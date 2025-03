Buôn khoáng sản liên tiếp lỗ nghìn tỷ, DN 'họ Masan' có gì để ngược dòng?

Cụ thể, với MSR, tới cuối năm 2024, tổng nợ phải trả chỉ còn gần 14.803 tỷ đồng, so với mức gần 26.748 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Trong đó, vay nợ ngân hàng còn 3.787 tỷ đồng, so với mức gần 4.700 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Vay nợ từ phát hành trái phiếu là 8.198 tỷ đồng, so với mức 10.280 tỷ đồng.

Với Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, tình hình cũng tương tự. Tới cuối năm 2024, tổng nợ phải trả chỉ còn gần 14.398 tỷ đồng, so với mức gần 26.265 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Trong đó, vay nợ ngân hàng còn 3.787 tỷ đồng, so với mức gần 4.700 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Vay nợ từ phát hành trái phiếu là 6.698 tỷ đồng, so với mức 7.285 tỷ đồng.

Cổ phiếu MSR diễn biến tích cực trong hơn 2 tháng qua được cho chủ yếu là từ những căng thẳng thương mại giữa chính quyền ông Donald Trump và Trung Quốc. Sau khi Mỹ áp thuế lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc, Bắc Kinh hồi đầu tháng 2 đã công bố lệnh hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng vào Mỹ, trong đó có vonfram.

Vonfram là một kim loại không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp chủ chốt như chế tạo máy và chế tạo công cụ, công nghiệp sản xuất ô tô, hàng không vũ trụ, ngành dầu khí, ngành hóa chất...

Trung Quốc sản xuất hơn 80% nguồn cung vonfram (tungsten) toàn cầu. Việc Trung Quốc siết xuất khẩu có thể khiến giá vonfram nóng lên. Đây là cơ hội cho Masan High-Tech Materials khi nắm giữ mỏ Núi Pháo - mỏ vonfram lớn thứ hai thế giới (ngoài Trung Quốc). Mỹ có thể phải tìm kiếm nguồn cung thay thế, mở ra cơ hội cho các quốc gia khác như Việt Nam.

Theo một báo cáo của Công ty chứng khoán VDSC, giá các sản phẩm tungsten có thể tăng trong ngắn hạn do tác động từ chính sách mới của Trung Quốc. Tuy nhiên, mức hưởng lợi của Masan High-Tech Materials có thể không quá lớn. Lý do là bởi MSR đã bán khoản đầu tư vào H.C. Starck - công ty chuyên tinh luyện các sản phẩm tungsten trung/hạ nguồn. Đây mới chính là những sản phẩm có thể hưởng lợi trực tiếp từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, thay vì quặng tungsten thượng nguồn mà MSR đang khai thác.