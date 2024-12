Buổi tổng duyệt lúc 4h sáng trong giá lạnh của dàn Anh trai vượt ngàn chông gai

Trước thềm concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Hưng Yên, dàn nghệ sĩ tích cực tổng duyệt để đem đến một đêm diễn mãn nhãn cho khán giả. Concert thứ 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra vào 19h tối nay (14/12) tại Hưng Yên. Trước thềm concert, các anh tài vẫn miệt mài tập luyện xuyên đêm. Dù phải tổng duyệt đến 3-4h sáng giữa thời tiết lạnh giá, các anh tài vẫn giữ được tinh thần hăng say và năng lượng tích cực. Do thời tiết miền Bắc chuyển rét đậm, dàn anh tài đều phải đội mũ, quấn khăn kín mít để tham gia tổng duyệt. Jun Phạm và (S)Trong Trọng Hiếu tươi tắn nói chuyện với nhau trong lúc nghỉ ngơi. Dù thời tiết lạnh giá nhưng các anh tài vẫn giữ được năng lượng tốt. Tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" lần 2, sẽ có 8 màn hình LED xung quanh sân khấu để phục vụ khán giả. Vì không gian rộng, các anh tài cũng phải tập làm quen với sân khấu để tiện di chuyển. Soobin phải tập luyện miệt mài vì trình diễn khá nhiều tiết mục trong đêm concert. Concert 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ có sự tham gia biểu diễn của 31 anh tài, ngoại trừ Thành Trung, Liên Bỉnh Phát vắng mặt vì lịch trình cá nhân. Nhóm nhạc Lunas, ca sĩ Đan Trường, Trúc Nhân, Ngô Kiến Huy sẽ là khách mời trình diễn trong concert. 31 anh tài hứa hẹn sẽ bùng nổ với nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng ấn tượng, quy mô hơn so với đêm diễn trong TP.HCM. BTC cũng thông báo do lịch tổng duyệt đến gần rạng sáng nên thời gian bắt đầu giao lưu của các anh tài sẽ bắt đầu từ 12h30. Trước đó trong tối 13/12, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đến dự buổi tổng duyệt concert. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá Anh trai vượt ngàn chông gai là chương trình có hiệu ứng xã hội tốt và tích cực. Việc các nghệ sĩ lan tỏa văn hóa truyền thống phối hợp với những sáng tạo đầy bất tạo nên sự phấn khích, sự tin tưởng cho khán giả. NSND Xuân Bắc cũng cho biết lãnh đạo Bộ VHTTDL rất quan tâm và dành những tình cảm đặc biệt cho chương trình. Theo VTC News