Nhiều người thích ăn bưởi đỏ, những người khác lại ưa bưởi trắng hơn, nhưng về dinh dưỡng thì loại nào tốt hơn? Bưởi không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn chứa rất nhiều dinh dưỡng với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việt Nam có nhiều giống bưởi, về màu sắc có thể phân thành 2 loại cơ bản là bưởi đỏ và bưởi trắng. Thật khó nói loại nào ngon hơn vì khẩu vị mỗi người mỗi khác, nhưng bưởi đỏ hay bưởi trắng tốt hơn xét về dinh dưỡng là điều không ít người quan tâm, thắc mắc. Bưởi đỏ hay bưởi trắng tốt hơn? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét thành phần dinh dưỡng. Bưởi đỏ có ruột màu hồng đến đỏ đậm, thường chứa lượng vitamin A và lycopene cao hơn so với bưởi trắng. Lycopene là một chất chống ôxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân làm hư hại tế bào, đồng thời giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư. Bưởi đỏ có vị ngọt thanh, ít chua hơn, có thể dễ dàng được ưa chuộng hơn bởi những người không thích vị chua gắt của bưởi. Bưởi trắng có ruột màu trắng hoặc vàng. Loại bưởi này thường chứa nhiều vitamin C hơn, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các yếu tố gây cảm cúm và các bệnh truyền nhiễm. Bưởi trắng có hàm lượng chất xơ cao hơn, hỗ trợ tiêu hóa tốt và điều chỉnh lượng đường trong máu. Hương vị bưởi trắng thường hơi chua và tươi mát, là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai thích cảm giác sảng khoái khi thưởng thức trái cây. Tuy nhiên, những so sánh trên chỉ là tương đối, không đúng với mọi loại bưởi. Chẳng hạn, giống bưởi Diễn ở Hà Nội mặc dù thuộc loại bưởi trắng nhưng hoàn toàn không có vị chua. Bưởi đỏ hay bưởi trắng tốt hơn? (Ảnh: Cây xanh Hà Đông) Về việc bưởi đỏ hay bưởi trắng tốt hơn, rất khó có câu trả lời tuyệt đối. Cả bưởi đỏ và bưởi trắng đều có những ưu thế riêng, việc lựa chọn loại nào phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng cũng như sở thích cá nhân của mỗi người. Nếu bạn cần bổ sung vitamin A và lycopen, bưởi đỏ có thể là sự lựa chọn tốt hơn; còn nếu muốn có thêm nhiều vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện hệ tiêu hóa nhờ chất xơ thì nên chọn bưởi trắng. Dù chọn bưởi đỏ hay bưởi trắng, bạn vẫn cần nhớ rằng chế độ ăn uống cần phải đa dạng, cân bằng để cơ thể được cung cấp đủ những dưỡng chất cần thiết, ngoài ra cần giữ sự điều độ khi dùng bất cứ thực phẩm nào. Nếu đảm bảo điều này, bạn có thể thoải mái lựa chọn loại bưởi mình yêu thích hơn. Cách chọn bưởi ngon Để chọn được bưởi ngon, bạn cần kết hợp nhiều yếu tố từ quan sát, cảm nhận đến kinh nghiệm cá nhân. Dưới đây là một số mẹo nhỏ để giúp bạn mua được những trái bưởi mọng nước, ngọt ngào và tươi ngon nhất. Quan sát vỏ bưởi Vỏ bưởi là một trong những yếu tố đầu tiên bạn cần chú ý. Một quả bưởi ngon thường có vỏ căng, sáng bóng và đều màu. Tránh chọn những quả có vỏ quá sần sùi hay có những đốm nâu vì có thể bưởi đã bị hư hoặc không ngon. Cân nặng và độ cứng Một quả bưởi nặng tay thường chứa nhiều nước hơn và ngọt hơn. Cầm lên 2 quả bưởi cùng kích thước, bạn hãy chọn quả nặng hơn. Ngoài ra, hãy bóp nhẹ vào bưởi để kiểm tra độ cứng. Bưởi ngon sẽ có vỏ cứng nhưng không quá cứng. Nếu vỏ bưởi quá mềm, có thể nó đã chín quá mức hoặc bị khô bên trong. Bưởi ngon thường có mùi thơm tự nhiên, dễ chịu. (Ảnh: Kamereo) Ngửi mùi thơm Mùi thơm đặc trưng của bưởi cũng là một dấu hiệu quan trọng. Bưởi ngon thường có mùi thơm tự nhiên, dễ chịu. Nếu bưởi không có mùi hoặc có mùi lạ như mùi hóa chất, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi mua. Chọn theo mùa Bưởi thường ngon nhất khi được thu hoạch vào chính vụ. Tùy từng loại bưởi mà thời gian thu hoạch trong năm cũng khác nhau. Bưởi đúng mùa vụ nhận được đủ lượng ánh sáng và hưởng thụ điều kiện thời tiết thuận lợi để phát triển tối ưu, mang lại hương vị tuyệt hảo. Nếu bạn thường xuyên mua bưởi, hãy để ý tới nơi bán mà bạn cảm thấy hàng hóa luôn có chất lượng tốt. Những người bán hàng uy tín thường cho bạn những lời khuyên chính xác và trái bưởi chất lượng. Theo VTC News