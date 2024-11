Bước ngoặt mới trong công nghệ chip của Apple

Sự hợp tác giữa Apple và TSMC đã tạo nên những bước đột phá công nghệ, đưa vi xử lý lên tầm cao mới với hiệu suất vượt trội. Một trong những quyết định quan trọng nhất của Apple trong những năm gần đây là liên minh với TSMC. Được ký kết vào năm 2014, thỏa thuận này đã cho ra đời vi xử lý A8, trang bị cho iPhone 6, một cuộc cách mạng thực sự vào thời điểm đó. Kể từ đó, mối quan hệ giữa gã khổng lồ công nghệ California và công ty Đài Loan đã mang lại thành quả, thậm chí vượt qua tất cả kỳ vọng của cả hai bên. Qua nhiều năm, Apple đã trở thành công ty quan trọng nhất thế giới, còn TSMC là "viên ngọc quý" của Đài Loan, được cả thế giới săn đón. TSMC, rõ ràng dẫn đầu so với các đối thủ trực tiếp (Intel và Head), có thể sẽ cho ra mắt một thế hệ vi xử lý mới vào năm 2026. iPhone 18: Kỷ nguyên mới của công nghệ vi xử lý Dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay, iPhone 18 có thể sẽ là thiết bị đầu tiên trên thế giới sở hữu vi xử lý 2 nanomet do TSMC sản xuất. Đột phá này được thực hiện nhờ công nghệ WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) - một phương pháp sản xuất hoàn toàn mới, khác biệt so với công nghệ "InFo" đang được sử dụng. WMCM không chỉ nâng cao độ chính xác trong thiết kế vi xử lý mà còn mang lại những cải tiến vượt trội. Công nghệ này tối ưu hóa không gian chip đồng thời cải thiện đáng kể hiệu suất truyền dẫn điện giữa các thành phần quan trọng như CPU, GPU và RAM." Apple và TSMC - Bộ đôi không thể tách rời Apple dự kiến sẽ trang bị vi xử lý thế hệ mới mang tên 'A20' cho iPhone 18, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục bảo đảm quyền độc quyền sản xuất từ TSMC - chiến lược đã được áp dụng thành công với iPhone 15 Pro và Pro Max năm ngoái. Đáng chú ý, Apple đã độc quyền toàn bộ năng lực sản xuất chip 3nm của TSMC, biến những chiếc iPhone thành smartphone duy nhất trên thị trường sở hữu công nghệ tiên tiến này. Đối với TSMC, trong bối cảnh từ chối hợp tác với các công ty Trung Quốc vì những căng thẳng địa chính trị, Apple trở thành đối tác chiến lược không thể thiếu. Mối quan hệ Apple-TSMC không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh doanh. Sự gắn kết này còn có ý nghĩa địa chính trị sâu sắc khi góp phần củng cố sự ủng hộ của Mỹ dành cho Đài Loan. Washington cần Apple, trong khi Apple phụ thuộc vào TSMC để duy trì việc sản xuất hàng triệu chiếc iPhone mỗi năm. Khi công nghệ định hình bàn cờ chính trị Vị thế độc tôn của TSMC trong ngành công nghệ toàn cầu có nguồn gốc sâu xa từ cuối thập niên 1980. Dưới sự điều hành của chính phủ Đài Loan, công ty không chỉ là một đơn vị sản xuất chip đơn thuần mà còn đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ hòn đảo trước tham vọng của Trung Quốc đại lục. Dù Bắc Kinh công khai tham vọng 'thống nhất' hai bờ eo biển, họ không thể đơn phương sử dụng các biện pháp quân sự mạnh tay với Đài Loan. Lý do đơn giản: một cuộc tấn công sẽ đe dọa trực tiếp đến các cơ sở sản xuất của TSMC - tài sản chiến lược mà chính Trung Quốc cũng không muốn đánh mất. Đây chính là điều mà các nhà chính trị học gọi là 'lá chắn silicon' - một công cụ bảo vệ hiệu quả cho Đài Loan, đồng thời củng cố sự ủng hộ từ Hoa Kỳ, quốc gia đã trở nên phụ thuộc sâu sắc vào những con chip chỉ nhỏ vài milimet vuông này.