Bùng nổ scandal, Campuchia bất ngờ bỏ thi Miss Grand International 2024

Miss Grand Campuchia Sotheary By thông báo không tiếp tục dự thi Miss Grand International, nên sẽ không cùng các thí sinh khác đến Thái Lan. Trưa ngày 7/10, Miss Grand Campuchia Sotheary By thông báo sẽ không tiếp tục dự thi Miss Grand International 2024 và không cùng các thí sinh khác đến Thái Lan. Sotheary chia sẻ có nhiều vấn đề diễn ra phía sau sự việc này và tổ chức Campuchia đã nỗ lực chào đón, phục vụ các thí sinh. Cô hy vọng mọi người có thể nhận thấy điều đó. Cô bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ những thí sinh tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới và gửi lời yêu thương đến tất cả. Tuy nhiên, Sotheary cũng buồn khi phải nói lời tạm biệt sớm. Cô chúc các thí sinh còn lại những điều tốt đẹp trong hành trình của họ và mong mọi người may mắn trong việc chinh phục vương miện. Hoa hậu Campuchia thông báo sẽ không thi tiếp Miss Grand International 2024. Ảnh: Instagram Những xung đột giữa Tổ chức Miss Grand International (MGI) và Miss Grand Campuchia bùng nổ tối 6/10, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Chỉ sau vài ngày khởi tranh, Miss Grand International 2024 tại Campuchia gặp rắc rối khi cả hai bên đồng loạt đưa ra những thông báo cho thấy sự đổ vỡ trong hợp tác. Tổ chức Miss Grand Campuchia chính thức tuyên bố: "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng Miss Grand Campuchia không còn tiếp tục bản quyền với Miss Grand International do tổ chức này không tôn trọng Campuchia với tư cách là nước chủ nhà và không hợp tác". Đáp lại, phía MGI cho biết Campuchia sẽ không còn là quốc gia chủ nhà của cuộc thi năm nay vì "đơn vị tổ chức không đáp ứng được các tiêu chuẩn mà MGI đặt ra". Sau đó, Miss Grand Campuchia đã tổ chức một buổi livestream để giải thích chi tiết hơn về sự việc. Theo đội ngũ tổ chức, họ đã lên kế hoạch cụ thể về địa điểm và thời gian tổ chức cuộc thi. Tuy nhiên, ông Nawat - Chủ tịch MGI - liên tục thay đổi các yêu cầu, khiến phía Campuchia phải điều chỉnh theo những thay đổi này. Hình ảnh các thí sinh tại Campuchia bị chê thiếu chỉn chu. Ảnh: Chụp màn hình Một trong những sự cố điển hình là việc chuẩn bị cho chuyến tham quan bằng thuyền, vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu. Dù Campuchia đã cố gắng sắp xếp mọi thứ, thời tiết không thuận lợi khiến họ phải thu dọn đồ đạc. Khi ông Nawat đến và thấy mọi thứ chưa sẵn sàng, ông không hài lòng và không chấp nhận lời giải thích từ phía đội ngũ Campuchia. Miss Grand International 2024 là lần thứ 12 cuộc thi được tổ chức, với sự tham gia của 75 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Chung kết dự kiến sẽ diễn ra ngày 25/10. Dù có những rắc rối từ phía Campuchia, các thí sinh sẽ tiếp tục lịch trình cuộc thi tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2024 là Võ Lê Quế Anh, Miss Grand Vietnam 2024. Sinh năm 2001 tại Quảng Nam, Quế Anh từng là Á khôi Đại học Huế năm 2020, lọt top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022. Cô đã tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế và sở hữu chứng chỉ tiếng Hàn B2 - CEFR. Quế Anh tại Miss Grand International 2024: Theo VietNamNet