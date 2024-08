Bùng nổ liveshow

Tuy nhiên, cuối cùng cô phải "chiều lòng" người quản lý luôn đầy ắp ý tưởng, do vậy mà một loạt hoạt động sẽ được thực hiện từ nay đến cuối năm 2024. Nghệ sĩ Thành Lộc cũng khẳng định Hồ Ngọc Hà là người anh rất yêu quý; còn Phương Uyên mừng vì thấy Hồ Ngọc Hà đã có một bước tiến dài sau 20 năm bước chân vào ca hát.

Theo những người trong cuộc, live concert gần đây được mùa, là do nhiều chương trình ca nhạc đã được đầu tư tới nơi tới chốn, có sự sáng tạo về nội dung. Minh chứng là không ít khán giả đang mong chờ concert của hai chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Theo Người Lao Động