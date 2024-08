Bún riêu vỉa hè 'tên kém sang' ở Hà Nội, đêm nào cũng bán vài trăm bát

Chị Lan Anh (21 tuổi, Long Biên, Hà Nội) ăn ở quán đã hơn 3 năm. Nữ thực khách thích hương vị truyền thống của nước dùng, hài hòa và đậm đà. Chị đã đưa nhiều bạn bè tới quán thưởng thức.

Ông Bình (70 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì ấn tượng nhất với bún riêu cua ăn kèm tóp mỡ. "Tóp mỡ giòn, không ngấm dầu nên không ngấy, rất hợp với nước dùng chua dịu. Bát bún riêu bình thường chỉ 25.000 đồng nên ai cũng ăn được", ông nói.



Ông Bình, khách quen của quán thường ăn bún riêu cua với nhiều tóp mỡ. Ảnh: Kim Ngân

Theo thực khách của quán, tuy bán vỉa hè nhưng bà Hoa lại là người gọn gàng, sắp xếp không gian rất sạch sẽ nên tạo ấn tượng tốt. Nếu đến vào đêm cuối tuần, thực khách sẽ phải chờ đợi vì quán đông.

Bún riêu là một trong những món ăn đường phố hấp dẫn du khách khi tới Hà Nội. Những năm gần đây, ẩm thực Hà Nội luôn được truyền thông quốc tế và du khách trong - ngoài nước đánh giá cao.

Hồi tháng 3, Hà Nội dành vị trí dẫn đầu hạng mục "Điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2024" nằm trong khuôn khổ Giải thưởng "Best of the Best của Traveller's Choice" do Tripadvisor công bố.

Có diện tích vỏn vẹn 1 mét vuông, chỉ đủ đặt nồi nước dùng và chiếc bàn inox nhưng quán bún riêu tóp mỡ nằm trên con phố Trần Xuân Soạn lại luôn đông đúc. Ngày cao điểm, quán có thể bán hết 500 - 600 bát.

Theo VietNamNet