Bùn non vây tứ phía sau trận ngập do bão Trà Mi ở Đà Nẵng

Trường học, đường phố, nhà dân tại một số thôn ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) bị ngập sâu mưa lớn do bão Trà Mi. Khi nước rút để lại lớp bùn non và rác thải tứ phía. Nước lũ dâng cao tại một số thôn ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) khiến người dân phải tất tả kê cao đồ đạc. Sau khi nước rút đã để lại lớp bùn non phủ một màu nâu đỏ tràn ngập khắp các ngôi nhà bên sông Cu Đê. Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại 2 thôn Quan Nam 6 và Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vào chiều 27/10 có hơn 100 nhà dân bị ngập sâu do ảnh hưởng mưa bão Trà Mi. Theo nhiều người dân, nước bắt đầu dâng cao từ lúc 12h ngày 27/10. Đến 15h cùng ngày, khi ngớt mưa, nước bắt đầu rút. Bà Huỳnh Thị Thúy Kiều (trú thôn Quan Nam 6) cho biết, hàng chục hộ dân của thôn bị ngập do bão Trà Mi. Khu vực này nằm trong quy hoạch treo đã hơn 20 năm lại ở vùng trũng thấp nên thường xuyên ngập mỗi khi có mưa lớn. Nhiều nhà dân bị ngập sâu hơn 1m. Ở thôn Trường Định, nước từ sông Cu Đê dâng cao cũng gây ngập khu vực dân cư ven sông. Bà Tưởng Thị Đê (trú thôn Trường Định) cho biết, nước ngập sâu hơn 1m. Chỉ khoảng 20 phút sau khi bão đổ bộ, nước dâng cao gây ngập nhà. Khoảng 3 giờ sau, nước bắt đầu rút. Lũ kéo theo rác đọng lại trước cửa nhà và các lối thoát nước, người dân phải vất vả để khơi thông dòng chảy. Khi nước rút để lại một lớp bùn non khiến người dân ngán ngẩm. Chị Nguyễn Thị Thu Hà (trú thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) cho biết, đây là lần thứ hai nhà chị bị ngập do lũ từ sông Cu Đê. Trường tiểu học thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang ngập bùn non sau khi nước rút. Người dân đưa xe lên cầu Trường Định để tránh bị ngập trong nước, gây hư hại.