Bùi Lan Hương khóc nức nở, xin bị loại khỏi 'Chị đẹp đạp gió'

Bùi Lan Hương khóc nức nở, tự nhận trách nhiệm và xin bị loại để nhường vị trí cho những đồng đội phải ra về sau công diễn 4 chương trình "Chị đẹp đạp gió". Tập 11 của Chị đẹp đạp gió 2024 phát sóng tối 28/12 chứng kiến một cuộc chia tay đầy nước mắt. Không chỉ 4 thí sinh - Vũ Ngọc Anh, Maitinhvi, Hậu Hoàng và Châu Tuyết Vân - phải dừng chân vì số điểm bình chọn thấp, mà Bùi Lan Hương cũng đã quyết định rút lui. Nữ ca sĩ bật khóc nức nở, tự nhận trách nhiệm về kết quả không tốt của đội, gián tiếp dẫn đến việc các đồng đội bị loại. Bùi Lan Hương xin chương trình loại cô để nhường vị trí cho 1 trong 3 chị đẹp vừa bị loại là Maitinhvi, Châu Tuyết Vân, Hậu Hoàng.

Bùi Lan Hương khóc nức nở, xin bị loại để nhường vị trí cho đồng đội phải ra về. Nữ ca sĩ ôm chầm lấy đồng đội: "Hương không muốn ai phải đi về hết. Tại vì Hương nghĩ mình sẽ đi về, mình rất muốn nhường slot này. Hương bị đau chân và Hương nghĩ mình nên đi về để mọi người cống hiến nhiều hơn. Hương xin chương trình đặc cách để Hương nhường cơ hội cho 1 trong 3 bạn. Đến công này đã rất vui rồi". Trước tình cảm của Bùi Lan Hương dành cho cả đội, các thành viên của Vận may đều không khỏi cảm kích và xúc động. Nữ ca sĩ không muốn đồng đội phải đi về quá nhiều. Dù vậy, luật chơi của chương trình không cho phép thay đổi kết quả. Đội Thiều Bảo Trâm nhận về 4.330 điểm Hoa sóng sau tiết mục Lướt sóng. Đội Châu Tuyết Vân gây tiếc nuối khi chỉ nhận về 4.680 điểm với tiết mục Vận may, chỉ thiếu 2 bình chọn để chạm đến điểm chuẩn. Tất cả thành viên của 2 đội đều rơi vào danh sách nguy hiểm. Chia tay chương trình, Châu Tuyết Vân gửi lời cảm ơn các chị đẹp: "Trong lá thư Vân có viết là Vân muốn cảm ơn tất cả các chị đã cho Vân có một hành trình đẹp. Có lẽ là một trong những hành trình đẹp nhất của Vân. Cảm ơn các chị đã luôn hỗ trợ để cho Vân được thể hiện tài năng của mình, mang đến những điều mới lạ trên sân khấu bởi chính bản thân của mình”. Châu Tuyết Vân xem đây là động lực để bước tiếp trên những hành trình tiếp theo.

Vũ Ngọc Anh nói lời chia tay chương trình. Trong khi đó, đội Thiều Bảo Trâm phải nói lời chia tay Vũ Ngọc Anh. "Không hiểu sao tôi lại có linh cảm tôi là người phải ra về. Khi nhận phong bì đó, tôi cũng không bất ngờ. Tôi đã cố gắng hết sức có thể, dù phải đi về, tôi không hối tiếc gì cả", Vũ Ngọc Anh tâm sự. "Đây là lần thứ 3 tôi phải đối mặt với việc đồng đội phải ra về. Nhưng lần này tôi không chấp nhận được", Dương Hoàng Yến rưng rưng khi nói về Vũ Ngọc Anh. Thiều Bảo Trâm chia sẻ về người đồng đội phải chia tay trong công diễn này: “Khi làm việc, Trâm đánh giá rất cao chị Vũ Ngọc Anh vì chị là người rất chăm chỉ, rất quyết tâm. Trâm chắc chắn sau khi các tập lên sóng thì chị Vũ Ngọc Anh sẽ để lại ấn tượng rất lớn cho mọi người”. Vũ Ngọc Anh bật khóc trước khi kết thúc hành trình Đạp gió: “Hành trình này tôi sẽ rất nhớ các chị. Mọi người rất yêu thương nhau. Khi vào chương trình, mọi người đã thấy Vũ Ngọc Anh rất khác so với trước kia rồi. Tôi sẽ không vì dừng chân ở đây mà mất đi năng lượng, sự quyết tâm này. Từ bây giờ tôi sẽ có thời gian hơn để hoàn thiện và làm tốt hơn nữa trong lần gặp lại sau. Chắc chắn tôi sẽ gặp lại mọi người!”. Chị đẹp đạp gió 2024 bước vào giai đoạn quyết liệt nhất - Công diễn 5, với sự tranh tài của 18 thí sinh còn lại. Ba đội, mỗi đội gồm 6 thành viên, sẽ phải vượt qua 3 thử thách sân khấu khác nhau: sân khấu tự do, sân khấu dance kết hợp show và sân khấu vocal kết hợp performance. Vòng đấu này cũng chứng kiến sự chuyển giao vai trò khi Thu Phương và Mỹ Linh trở thành chủ đường đua, thay vì thi đấu. Tóc Tiên, Kiều Anh và Mie (người có điểm hoa sóng cá nhân cao nhất Công diễn 4 với 1.210 điểm) sẽ là ba đội trưởng. Các đội sẽ tham gia trò chơi "1, 2, 3 cắm hoa" để chọn bài hát cho phần thi của mình. Theo VTC News