Bức xúc một lớp ở Hà Nội thu 800.000 đồng/học sinh để tổ chức văn nghệ

Đề xuất thu 800.000 đồng/học sinh để tổ chức văn nghệ của một lớp học thuộc khối 11 trường THPT Thăng Long (Hà Nội) khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Mới đây, một số phụ huynh có con học lớp 11 tại trường THPT Thăng Long (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bức xúc trước việc ban phụ huynh lớp đề xuất mỗi học sinh đóng 800.000 đồng để tổ chức buổi văn nghệ toàn trường. Theo thông báo, ban phụ huynh sẽ tổ chức liveshow "Mùa xuân dâng Đảng" với thời gian là 45 phút vào đầu tháng 2/2025. Nội dung thông báo nêu thêm: "Để chương trình được tổ chức quy mô với bố trí thời gian hợp lý nhất cho các con vừa đảm bảo việc học và đảm bảo việc thi tốt học kỳ 1, ban phụ huynh lớp đã mời thầy biên đạo cùng các bạn cán sự lớp lên chương trình và có kế hoạch tổ chức cho các con tập dần để kịp chương trình của trường. Do kinh phí thực hiện cũng tốn nhiều chi phí nên ban phụ huynh đề xuất mỗi bạn đóng thêm số tiền là 800.000 đồng. Ban phụ huynh chúng tôi rất mong sự đồng lòng và đồng hành của cha mẹ phụ huynh trong sự kiện lớn của các con. Ngoài đóng theo quy định, ban phụ huynh xin kêu gọi các mạnh thường quân có thể đóng nhiều hơn để ủng hộ thêm kinh phí cho các hoạt động nước, thuê phòng tập... Khoản đóng góp này thực hiện trước ngày 5/12". Tin nhắn ban phụ huynh gửi lớp. (Ảnh: NVCC) Hầu hết các phụ huynh đều phản đối và cho rằng, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, phụ huynh lo cho con đi học chưa đủ, giờ còn phải lo nhiều khoản tiền thế này thực sự vô cùng bức xúc. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, kỹ năng sống... là tốt cho học sinh, song chỉ vì một chương trình với thời lượng 45 phút quy mô cấp trường mà mỗi lớp phải tốn kém vài chục triệu đồng là con số quá lớn. Được biết, lớp học này có gần 50 học sinh. Nếu thu đúng số tiền 800.000 đồng/em sẽ có khoảng 40 triệu đồng. Chưa kể, một số phụ huynh sẽ đóng góp, ủng hộ thêm. Chiều 5/12, thầy Lê Trung Tín, Hiệu trưởng trường THPT Thăng Long cho biết, bên cạnh kế hoạch học tập, hằng tháng nhà trường sẽ có chương trình cho các lớp biểu diễn văn nghệ theo chủ đề. Việc chuẩn bị và biểu diễn các tiết mục thế nào tùy các lớp, nhà trường không can thiệp. "Chúng tôi chỉ đưa ra chủ đề cho các tháng và yêu cầu 100% học sinh tham gia, còn nội dung, hình thức thể hiện để các em thỏa sức sáng tạo", thầy Tín nói và cho biết, sẽ làm việc lại với các lớp để không xảy ra tình trạng nêu trên. Vị hiệu trưởng thông tin thêm, mục đích của nhà trường nhằm tạo ra sân chơi văn nghệ, khuyến khích học sinh toàn trường tham gia đông đảo, tăng kết nối, giúp các em mạnh dạn trong hoạt động tập thể và có cơ hội thể hiện bản thân. Ngay từ đầu năm học, trường đã yêu cầu chương trình phải đi vào thực chất, tiết kiệm. Các tiết mục phải do học sinh tự biên tự diễn, có sáng tạo, hạn chế thuê đạo diễn, thuê trang phục cầu kỳ, khuyến khích mặc đồng phục nhà trường. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có một số bậc cha mẹ học sinh muốn có sự đầu tư cho các tiết mục văn nghệ cho con để ghi lại dấu ấn. Kim Nhung