'Bức tường người' bảo vệ ông Yoon Suk-yeol trong dinh tổng thống Hàn Quốc

Căng thẳng dâng cao trong sáng 3-1, khi nhóm điều tra cố tiếp cận khu nhà ở của ông Yoon Suk-yeol trong dinh tổng thống ở Hannam-dong, trung tâm Seoul Nhóm điều tra này bao gồm thành viên của Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO), cảnh sát và Bộ Quốc phòng, được thành lập để điều tra lệnh thiết quân luật ngắn ngủi mà Tổng thống đang bị đình chỉ chức vụ Yoon Suk-yeol ban bố đêm 3-12-2024. Nhóm điều tra đến cổng vào khu phức hợp dinh tổng thống ngay sau 7 giờ sáng (giờ địa phương) và đi bộ vào. Theo báo Korea Times, chướng ngại vật đầu tiên của họ là các binh lính do Cơ quan An ninh tổng thống (PSS) chỉ huy và hơn 1.200 người ủng hộ ông Yoon phong tỏa phía trước dinh tổng thống từ lúc trời chưa sáng bất chấp thời tiết mùa đông lạnh giá. Nhóm điều tra viên đi bộ vào trong khu phức hợp dinh tổng thống Hàn Quốc sáng 3-1. Ảnh: Yonhap Nhóm điều tra đưa ra lệnh bắt giữ ông Yoon và lệnh khám xét nơi ở của ông. Tuy nhiên, chỉ huy trưởng PSS Park Chong-jun từ chối cho vào, với lý do các khu vực bên trong là khu vực an ninh, bị hạn chế. Sau khi xoay xở vào được bên trong, nhóm điều tra khoảng 80 người (gồm 30 người của CIO) và 50 cảnh sát) bị áp đảo bởi khoảng 200 binh lính, bao gồm lính PSS và binh sĩ quân đội có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho dinh tổng thống. Ngoài ra còn có hơn 10 chiếc xe gồm cả xe buýt và ô tô. Tất cả tạo thành nhiều lớp bảo vệ chắn đường các điều tra viên - theo mô tả của một quan chức CIO cho Yonhap. CIO dừng việc thực thi lệnh bắt ông Yoon vào khoảng 13 giờ 30 phút (giờ địa phương), lấy lý do lo ngại cho an toàn của nhóm điều tra. Yonhap dẫn lời các điều tra viên kể rằng "đã xảy ra nhiều vụ ẩu đả lớn nhỏ khác nhau" giữa hai bên. Nhóm điều tra rút lui trưa 3-1. Ảnh: Yonhap Một quan chức CIO nói với phóng viên rằng nhóm điều tra chỉ đến được vị trí cách khu nhà nơi ông Yoon ở khoảng 200 m và không thể nào lại gần thêm được nữa. Cũng theo quan chức này, 3 công tố viên được phép đến phía trước tòa nhà nhưng không được vào trong, do đó khó xác định là ông Yoon có ở nhà hay không. Các công tố viên này chỉ được gặp 2 luật sư của ông Yoon là các ông Yun Gap-geun và Kim Hong-il, những người tái khẳng định lập trường rằng ông Yoon không thuận theo một lệnh bắt giữ "được ban hành trái pháp luật" cũng như không tuân lời một cơ quan không có thẩm quyền điều tra cáo buộc nổi loạn (ám chỉ CIO). CIO nói sẽ cân nhắc các bước kế tiếp, trong đó có việc yêu cầu chỉ huy và phó chỉ huy của PSS đến thẩm vấn trong ngày 4-1 với cáo buộc hình sự là cản trở thi hành công vụ, theo Yonhap. Người ủng hộ ông Yoon tập trung bên ngoài dinh tổng thống tờ mờ sáng 3-1. Ảnh: Yonhap Chưa rõ nhóm điều tra có tiếp tục thực hiện lệnh bắt một lần nữa không. Lệnh này hết hạn vào ngày 6-1 tới. Nếu cố gắng bắt ông Yoon trong hai ngày cuối tuần, CIO sẽ phải đối mặt với nhóm người ủng hộ ông Yoon đông đảo hơn nhiều. Từ hơn 1.200 người vào rạng sáng 3-1, đến khi nhóm điều tra của CIO rút lui đã có đến 11.000 người ủng hộ ông Yoon tập trung bên ngoài dinh tổng thống - theo ước tính của cảnh sát. Trong ngày 3-1, khoảng 2.800 cảnh sát cùng 135 xe buýt cảnh sát đã được điều động đến khu vực gần dinh tổng thống để giữ trật tự, theo đài YTN.