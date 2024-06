Bức tranh toàn cảnh các dự án FDI tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2024

Các dự án FDI trong 5 tháng đầu năm 2024 ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương khi hút nguồn vốn nước ngoài, trong đó có thể kể đến là Quảng Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), các nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào 47 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 5 tháng đầu năm 2024.



Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,52 tỷ USD, chiếm 13,8% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp hơn 12 lần cùng kỳ.



Hà Nội đứng vị trí thứ hai với gần 1,14 tỷ USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và giảm 39% so với cùng kỳ năm 2023. Bắc Ninh đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,06 tỷ USD, chiếm gần 9,6% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hưng Yên...



Về nguồn rót vốn, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 2,92 tỷ USD, chiếm 36,8% tổng vốn đăng ký cấp mới.



Dòng vốn từ Trung Quốc bao gồm Hồng Kông đạt hơn 1,88 tỷ USD, chiếm 23,8%. Nhật Bản xếp thứ ba với 947,7 triệu USD, chiếm 11,9%. Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ tư với 730,1 triệu USD, chiếm 9,2%.

Việc đẩy mạnh thu hút dự án FDI trong 6 tháng cuối năm 2024 đang là mục tiêu của nhiều địa phương trên cả nước - Ảnh minh họa: Internet.

Theo Tổng cục Thống kê, trong năm tháng đầu năm 2024, dòng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đã có nhiều tín hiệu tích cực khi thu hút được 11,07 tỷ USD, bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 2% so cùng kỳ năm 2023.



Cụ thể, vốn đăng ký mới có 1.227 dự án, tăng 27,5% so cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký đạt gần 7,94 tỷ USD, tăng 50,8% so cùng kỳ năm ngoái.



Được biết, mục tiêu thu hút FDI trong các tháng còn lại cuối năm cũng được các địa phương quan tâm đẩy mạnh.



Cụ thể, trong năm 2024, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút vốn FDI ít nhất 3 tỷ USD, Thành phố Hải Phòng cũng kỳ vọng cho con số 2 - 2,5 tỷ USD. Các địa phương khác như Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Thành phố Hà Nội... đều đã và đang có nhiều kế hoạch để đẩy mạnh.



Về lĩnh vực mới, Việt Nam hiện cũng được đánh giá có nhiều lợi thế để thu hút FDI cho các dự án nguồn năng lượng tái tạo khi được đánh giá là đang là “điểm hút” lớn.