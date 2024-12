Bức ảnh vạch trần chuyện Taylor Swift đã đính hôn, phóng to thì chỉ 10% người xem hiểu được tại sao?

Taylor Swift - Travis Kelce được cho là sắp về chung nhà sau hơn 1 năm yêu nhau. Theo Page Six, Travis Kelce đã chi đậm để tổ chức tiệc mừng sinh nhật và khép lại The Eras Tour cho Taylor Swift. Bạn trai nữ ca sĩ mời rất nhiều bạn bè, thuê đầu bếp, bartender riêng, chi đến 175.000 USD (4,4 tỷ đồng) mua quà cho Taylor Swift. Từ những bức ảnh trong bữa tiệc, netizen đã phát hiện ra điều bất thường. Trong hình ảnh được công khai, ngón tay đeo nhẫn của Taylor Swift được làm mờ. Điều này làm dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ đeo nhẫn đính hôn với Travis Kelce và làm mờ ngón tay để che giấu. Page Six đã liên hệ với đại diện của Taylor Swift nhưng chưa nhận được phản hồi về thông tin này. Trên các diễn đàn MXH, netizen nói vui với nhau rằng dù cho phóng to bức hình lên hết cỡ cũng chỉ có 10% người xem có thể nhận ra chi tiết làm mờ này vì trình độ chỉnh sửa ảnh của ekip quá giỏi, nhìn rất tự nhiên.

Thoạt nhìn, bức ảnh này không có gì bất thường

Nhưng zoom kỹ lên, cư dân mạng nhận thấy ngón nhẫn của Taylor Swift được làm mờ 1 cách bất thường. Điều này làm dấy lên nghi vấn cô đang cố che giấu nhẫn đính hôn Cặp đôi mới hẹn hò từ tháng 9 năm ngoái, nhưng đến nay đã được cho là sắp về chung 1 nhà. Từ cuối năm ngoái, Page Six tiết lộ Travis Kelce đã đến xin phép bố của Taylor Swift để được ngỏ lời cầu hôn cô. Nguồn tin thân cận cho biết ông Scott Swift đã đồng ý và rất ủng hộ Travis Kelce. Bạn trai Taylor Swift đang nói chuyện với bạn bè về chiếc nhẫn cầu hôn. "Khả năng lớn là anh ấy đã thiết kế hoặc mua nhẫn rồi" - nguồn tin tiết lộ thêm. Đến tháng 5 năm nay, anh trai của Travis Kelce - Jason Kelce đã ẩn ý về điều này. Cụ thể trong podcast mới nhất, 2 anh em Jason và Travis đã trò chuyện về những bộ phim của Adam Sandler mà họ yêu thích nhất. Giữa nhân vật trong phim Bobby Boucher hoặc The Wedding Singer, Jason Kelce cho rằng em trai mình giống nhân vật trong phim The Wedding Singer (Ca Sĩ Đám Cưới). Jason Kelce nói với giọng điệu rất nghiêm túc còn Travis Kelce cười phá lên. The Wedding Singer là 1 trong những bộ phim hay nhất trong sự nghiệp của Adam Sandler. Bộ phim ra mắt năm 1998 thu về đến 123 triệu USD (3131 tỷ đồng) và nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình. Người hâm mộ tin rằng Jason Kelce đã ẩn ý về đám cưới của em trai và Taylor Swift thông qua tên bộ phim.

Taylor Swift - Travis Kelce được cho là đã đính hôn

Cầu thủ bóng bầu dục mạnh tay chi đậm để tổ chức tiệc mừng sinh nhật và kết thúc tour diễn cho Taylor Swift Theo Người đưa tin