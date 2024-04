Bức ảnh người phụ nữ ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024

Khi bức ảnh được công bố lần đầu vào tháng 11/2023, Mohammed từng nói: “Tôi cảm thấy bức ảnh tóm tắt được ý nghĩa rộng hơn về những gì đang xảy ra ở Dải Gaza”.

“Mọi người hoang mang, chạy từ chỗ này sang chỗ kia, nóng lòng muốn biết số phận người thân của mình. Người phụ nữ này khiến tôi chú ý khi ôm thi thể bé gái không chịu buông ra”.

Cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới 2024 đã thu hút được 61.062 tác phẩm dự thi do 3.851 nhiếp ảnh gia từ 130 quốc gia, vùng lãnh thổ gửi tới.

Nhiếp ảnh gia GEO Lee-Ann Olwage từ Nam Phi đã giành chiến thắng ở hạng mục Câu chuyện của năm với những hình ảnh phản ánh căn bệnh mất trí nhớ của một người ở Madagascar. Hạng mục Dự án dài hạn thuộc về Alejandro Cegarra của Venezuela với loạt ảnh "The Two Walls" đăng trên New York Times và Bloomberg.

Tổ chức Ảnh Báo chí Thế giới được thành lập năm 1955, là đơn vị tổ chức cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới thường niên nhằm vinh danh các tác phẩm ảnh phóng sự và tư liệu xuất sắc nhất.