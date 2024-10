Bữa ăn bán trú bị cắt xén: Bắt nguyên hiệu trưởng tiểu học ở Lào Cai

Ông Trần Ngọc Hà, nguyên hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (Lào Cai) bị khởi tố, bắt tạm giam sau vụ cắt xén bữa ăn bán trú. Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Bắc Hà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Ngọc Hà (SN 1977, trú tại thôn Na Lang, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông Trần Ngọc Hà là nguyên hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Hà tại xã Tà Chải, huyện Bắc Hà. Ông Trần Ngọc Hà thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Thanh Tuấn) Qua tài liệu thu thập được, bước đầu xác định, từ năm 2022 – 2023, ông Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, với số tiền hơn 765 triệu đồng. Trong tổng số tiền nêu trên, Trần Ngọc Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra, mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cuối năm 2023, báo chí phản ánh về bữa ăn bán trú có dấu hiệu bị bớt xén, 11 học sinh phải ăn chung hai gói mì tôm chan với cơm tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà khiến dư luận xôn xao. Ngoài bữa sáng với mì tôm, ở bữa trưa và tối, học sinh chỉ được ăn ít giò thái nhỏ và canh rau, dù trên bảng ghi có 14 kg thịt lợn và 11 kg xương. Trong một bữa khác, trường cho học sinh ăn đậu phụ và canh, thiếu thịt và xương như nội dung bảng tin. Hiệu trưởng khẳng định bữa ăn đầy đủ, trong khi học sinh nói "chưa no", gắp hết thức ăn vẫn chưa ăn hết cơm trắng. Nhân viên nấu ăn cho biết, số thực phẩm được nhận để nấu chỉ bằng một phần ba so với định lượng được công khai. Sau phản ánh trên, ông Trần Ngọc Hà - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 xin từ chức. UBND huyện Bắc Hà cũng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hà để làm rõ các nội dung liên quan đến phản ánh. Đến tháng 5/2024, Huyện ủy Bắc Hà (Lào Cai) ban hành và công bố quyết định về việc thi hành kỷ luật khai trừ Đảng với ông Trần Ngọc Hà - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Viên Minh - Thanh Tuấn