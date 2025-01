Bữa ăn ấm lòng trên hành trình về quê đón Tết

Những ngày qua, tại góc nút giao quốc lộ 1 với Vành đai TP Tân An ( phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An) hàng trăm người ghé vào quán ăn phục vụ miễn phí.

Với tiếng kêu gọi lớn “Đường còn xa, ghé ăn bánh canh miễn phí bà con ơi!”, tiếng cô Hoa cùng những thành viên bữa ăn miễn phí gọi người đi đường ghé vào thưởng thức.

Phục vụ bữa ăn miễn phí

Trong 2 ngày 25 và 26 tết, cứ từ 16 giờ, góc nút giao giữa quốc lộ 1 và tuyến đường Vành đai TP Tân An lại sáng đèn. Phía trước, tấm bảng hiệu to cùng dòng chữ đỏ nổi bật: “Phục vụ bữa ăn miễn phí” được đặt để những người về quê đón Tết có thể thấy rõ nhất. Người phụ nữ trung niên liên tục vẫy tay mời gọi: “Đường còn xa, ghé ăn bánh canh miễn phí bà con ơi!”.

Bà Lê Thị Ngọc Hoa đứng vẫy tay mời gọi người đi đường vào dùng bữa ăn miễn phí. Ảnh:HD

Điểm phục vụ bữa ăn miễn phí này là của bà Lê Thị Ngọc Hoa (60 tuổi, phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An) được mở ngay trước cửa công ty cặp theo quốc lộ 1.

Bất kì ai khi cho xe chạy vào quán đều được có người hướng dẫn nhiệt tình từ khâu để xe đến sắp xếp chỗ ngồi. Sau đó, các thành viên quán ăn miễn phí sẽ mang từng tô bánh canh đến tận bàn để phục vụ.