BTC show Anh trai xin lỗi

BTC show "Anh trai vượt ngàn chông gai" lên tiếng nhận sai khi sử dụng hình ảnh chưa xin phép. Lùm xùm hình ảnh liên quan đến đoạn video giới thiệu về concert Hà Nội trong tháng 12. Trưa 23/10, ê-kíp chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) gửi lời xin lỗi đến công ty media vì sử dụng hình ảnh minh họa chưa xin phép. “Đây là sai sót, sự cố đáng tiếc không nên có của ê-kíp trong quá trình thực hiện nội dung cho clip. Về việc này ê-kíp đã liên hệ công ty để xin lỗi và xin giải pháp xử lý” - đại diện BTC chương trình. Phía ê-kíp cảm ơn công ty media đã hỗ trợ, hợp tác giải quyết vấn đề và mong được kết nối với những chủ sở hữu hình ảnh khác nếu BTC sơ suất chưa liên hệ trước để xin lỗi.

Hình ảnh công ty media tố ATVNCG vi phạm bản quyền Cụ thể tại đêm concert được tổ chức vào 19/10 tại TPHCM, công ty media này phát hiện chương trình ATVNCG đang sử dụng hình ảnh trong quảng cáo The fLow of Ha Noi có bản quyền sở hữu của mình để trình chiếu khi chưa được cấp phép. Đoạn video này chiếu cảnh hai tàu điện Cát Linh - Hà Đông, giới thiệu đêm concert thứ hai ở Thủ đô Hà Nội. Trong thời gian giải quyết, ê-kíp ATVNCG cho biết đã ẩn toàn bộ hình ảnh liên quan trên hệ thống mạng xã hội của chương trình và các trang thông tin khác của chương trình. Đêm concert ATVNCG tối 19/10 đón hơn 20.000 khán giả, tổ chức tại Công viên bờ sông Sài Gòn, với sự tham gia biểu diễn của 32 anh tài và dàn khách mời. Ca sĩ Tăng Phúc vắng mặt do trùng lịch diễn. Đêm thứ hai ở Hà Nội diễn ra vào tháng 12 nhưng chưa công bố cụ thể ngày và địa điểm. NSND Tự Long tiết lộ đêm diễn sẽ tổ chức ở sân Mỹ Đình với 30.000 khán giả. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn đang đón đợi thông tin chính thức từ ban tổ chức. Theo Tiền Phong