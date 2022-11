BTC lên tiếng vụ ảnh Tố My bị rạch nát mặt trên poster liveshow Như Quỳnh

Mạng xã hội xôn xao bức ảnh khuôn mặt ca sĩ Tố My bị rạch nát trên poster liveshow "The best of Như Quỳnh" tại Nhà hát Hòa Bình (Quận 10, TP.HCM).

Theo tìm hiểu, ảnh chụp poster liveshow The best of Như Quỳnh bị rạch nát phần mặt của ca sĩ Tố My. Poster nói trên hiện đặt tại Nhà hát Hòa Bình (Quận 10, TP.HCM). Bức ảnh gây xôn xao mạng xã hội. Bởi nhiều năm qua, fan Như Quỳnh và fan Tố My không ngừng "khẩu chiến" trên mạng xã hội. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến 2 nữ ca sĩ. Vì vậy, sự xuất hiện của bức ảnh chụp poster liveshow của Như Quỳnh bị rạch nát phần mặt của Tố My - một trong những ca sĩ khách mời trong đêm nhạc - làm dấy lên nhiều nghi vấn. Khi VietNamNet liên hệ về vụ việc, người đại diện Nhà hát Hòa Bình nói: "Chúng tôi chưa nắm thông tin này. Tuy nhiên, Nhà hát Hòa Bình chỉ là đơn vị cho thuê địa điểm biểu diễn. Mọi vấn đề liên quan chương trình thuộc về ban tổ chức".

Bức ảnh chụp poster với phần mặt ca sĩ Tố My bị rạch nát gây tranh cãi. Trong khi đó, người đại diện ban tổ chức liveshow The best of Như Quỳnh phản hồi: "Không có chuyện ai đó rạch ảnh của ca sĩ Tố My trên poster liveshow ở Nhà hát Hòa Bình. Đây là sơ suất của nhân viên phía chúng tôi trong quá trình thi công". Chị này nói thêm, bức poster hiện đặt tại Nhà hát Hòa Bình chưa phải là poster chính thức của chương trình, chỉ treo tạm vài ngày qua. Trong 1 - 2 ngày tới, ban tổ chức sẽ mang đến bức poster chính thức với đầy đủ hình ảnh các văn nghệ sĩ tham gia chương trình để thay bức poster tạm này. Về phía ca sĩ Tố My, cô cho hay mình khá lo lắng cho ca sĩ Như Quỳnh. Cô sợ vì mình mà liveshow của đàn chị bị ảnh hưởng. Cô nói thêm, sau khi xảy ra sự việc, ca sĩ được Như Quỳnh đã gọi điện an ủi, động viên tinh thần. Chuyện poster bị "tác động vật lý" do ồn ào liên quan nghệ sĩ không hiếm xảy ra trong showbiz. Tháng 6/2021, mạng xã hội từng xôn xao loạt video cho thấy khán giả xé poster của NSƯT Hoài Linh. Cụ thể, các video ghi lại cảnh một số thanh niên rủ nhau đi xé poster, tờ quảng cáo có mặt NSƯT Hoài Linh với thái độ bức xúc. Các video này xuất hiện sau sự kiện danh hài bị tố chậm giải ngân hơn 14 tỷ đồng tiền kêu gọi quyên góp từ thiện. Trường hợp ca sĩ Như Quỳnh và Tố My, fan đôi bên vốn "khẩu chiến" nhiều năm qua trên Facebook. Fan Như Quỳnh cho rằng Tố My sao chép phong cách, hình ảnh của thần tượng; fan Tố My cũng ra sức bênh vực nữ ca sĩ.

Như Quỳnh và Tố My thân thiết trong buổi công bố liveshow hôm 1/11. Khi Như Quỳnh công bố poster liveshow cá nhân có ca sĩ khách mời là Tố My, fan đôi bên một lần nữa "dậy sóng". Buổi công bố liveshow cá nhân hôm 1/11, Như Quỳnh lần đầu lên tiếng về nghi vấn hiềm khích với Tố My. Cô biết Tố My từ khi xem chương trình Biến hóa hoàn hảo và luôn đánh giá cao thực lực của đàn em. "Tố My ngày càng nổi tiếng, thành công và có lối đi riêng. Giữa chúng tôi không có chuyện gì cả", Như Quỳnh nói. Trong khi đó, Tố My cho biết đã thần tượng ca sĩ Như Quỳnh từ bé. Cô thi Biến hóa hoàn hảo vì yêu mến, mong được đàn chị chú ý, không ngờ nhận phản ứng tiêu cực. Tố My thừa nhận học hỏi thần tượng Như Quỳnh. Cô tin rằng đặc trưng thanh quản của mình giống đàn chị nên giọng hát có nét hao hao. Dù vậy, theo Tố My, nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng và cách hát của cô có nét riêng. Theo VietNamNet