BTC Anh trai xin lỗi khán giả

Về những sự cố trong concert Anh trai say hi tối 7/12, ban tổ chức nói xin lỗi, mong nhận được các góp ý chân thành đến với chương trình để hoàn thiện hơn. Trưa 8/12, ban tổ chức (BTC) show Anh trai say hi tại Hà Nội lên tiếng xin lỗi khán giả vì những trải nghiệm không mong muốn trong concert diễn ra tối 7/12. Trong phần mini game, một khán giả nữ ở khu vực vé đứng bất ngờ cầm micro và phản ánh tình trạng có người ngất xỉu. Cô nói: "Xin lỗi vì tôi đã phá chương trình, tuy vậy nơi đây đang có người bị ngất, khu vực rất hỗn loạn. Mong BTC xử lý vấn đề rồi hãy tiếp tục chạy chương trình".

Fan ngất xỉu tại khu vực đứng ngay giữa phần chơi mini game Trên sân khấu, MC nói cảm ơn nữ khán giả và cho biết BTC sẽ xử lý ngay. Sau đó chương trình tiếp tục bước sang phần mới. Ngoài sự cố fan ngất xỉu, cảnh tượng pháo hoa bay thẳng xuống khu vực khán đài sát sân khấu cũng khiến nhiều người hoang mang. Về sự cố, BTC phản hồi: "Ngay khi nhận thấy được tình huống, ê-kíp đã lập tức thực hiện các biện pháp xử lý tại hiện trường và tiếp tục các bước tiếp theo cho đến hiện tại nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Chúng tôi vẫn mong nhận được các góp ý chân thành đến với chương trình để hoàn thiện hơn". Theo phản ánh của khán giả, khu vực đứng chật chội do người hâm mộ đổ dồn lên phía trên. Fanzone A bị cho là chật cứng, khán giả thiếu không gian để thở. Một số người cũng than phiền về vị trí ngồi hạng SVIP 4 triệu đồng/vé bị khuất tầm nhìn.

Pháo hoa trong concert Anh trai say hi Concert thứ hai của Anh trai say hi tại Hà Nội bắt đầu từ 19h tối 9/12 tại sân Mỹ Đình. BTC thông báo người tham dự từ đủ 14 tuổi đến 18 tuổi phải có người giám hộ (trên 21 tuổi) đi cùng. Một người giám hộ được phép bảo lãnh tối đa hai người. Theo Tiền Phong