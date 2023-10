Britney từng phá thai ở tuổi 19 vì Justin Timberlake chưa sẵn sàng làm bố

Khi Britney Spears và Justin Timberlake chia tay, anh tỏ ra đau khổ, anh sáng tác ca khúc, thực hiện MV ca nhạc và dàn dựng các tiết mục biểu diễn với hàm ý rằng anh vừa bị người yêu phản bội. Những thông tin "lập lờ" mà Justin Timberlake đưa ra đã khiến Britney bị săm soi rất nhiều về đời tư.

Điều này đã ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của Britney. Đây cũng là một phần lý do đưa tới sự suy sụp tâm lý của cô về sau, khiến cô bắt đầu phải sống trong chế độ giám hộ kể từ năm 2008.



Trong tháng 10 này, cuốn tự truyện "The Woman In Me" của Britney Spears sẽ ra mắt công chúng (Ảnh: New York Post).

Ngay sau khi phim tài liệu Framing Britney Spears ra mắt, Justin Timberlake thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân đã viết: "Tôi hối tiếc sâu sắc vì một quãng thời gian trong cuộc đời mình, tôi đã có những hành động làm phức tạp thêm những vấn đề. Đã có những lúc, tôi nói những điều không nên nói, hay lại có những lúc, tôi không dám nói những điều đáng ra cần phải nói".