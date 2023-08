Britney Spears đăng video nhạy cảm giữa vụ ly hôn

Trước đó, nguồn tin do TMZ cung cấp cũng mô tả giọng ca Baby One More Time luôn trong trạng thái nhạy cảm và ham muốn tình dục cao độ. Điều đó góp phần cho các quyết định liều lĩnh và đầy rủi ro của cô.

Theo nguồn tin khác, Britney có nỗi ám ảnh kỳ lạ với những con dao, thường ném chúng vào tường cũng như giấu quanh nhà.

“Cứ như thể cô ấy bị hoang tưởng có ai đó đang theo đuổi mình và cô ấy cần những con dao để bảo vệ mình”, nguồn tin nói.

Tối 18/8, Britney được nhìn thấy bước ra khỏi nhà hàng đồ ăn nhanh Dave's Hot Chicken ở Oxnard, California, Mỹ. Khác với vẻ tươi cười trên video, cô trông ủ rũ, tóc tai và quần áo xộc xệch.

Bạn bè cho biết đối với Britney, chia tay Sam không chỉ đơn thuần là mất đi một người đàn ông trong đời, mà đồng nghĩa với việc mất đi nguồn cổ vũ mạnh mẽ nhất. Người đẹp chỉ còn một mình trong căn biệt thự hàng triệu USD, không có ai bên cạnh ngoại trừ đội vệ sĩ.

Trên thực tế, Page Six tìm hiểu được cặp vợ chồng cũ sống ly thân vài tháng trước khi có tin ly hôn.