Britney Spears chia tay chồng thứ 3 kém 13 tuổi

Một người bạn thân thiết với gia đình Britney Spears khẳng định với tờ PEOPLE rằng Sam Asghari rất tốt với nữ ca sĩ và là người có ảnh hưởng tích cực với cô.

Video toàn cảnh đám cưới của Britney Spears và Sam Asghari.

Sam Asghari cầu hôn Britney Spears tại nhà riêng của nữ ca sĩ vào tháng 9/2021. Cặp đôi quyết định kết hôn tháng 6/2022. Đám cưới tổ chức xa hoa tại Los Angeles với sự tham gia của khoảng 60 khách mời, trong đó có nhiều người nổi tiếng như: Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez...