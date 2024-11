Brad Pitt thấy Angelina Jolie đáng ngờ

Theo nguồn tin, Brad Pitt cho rằng việc Angelina Jolie đưa con trai Knox đến lễ trao giải Governors Awards là để chọc tức anh. Nam diễn viên cảm thấy có sự trùng hợp khi vài ngày trước đó vợ cũ vừa thất thế trước anh trong vụ kiện về công ty rượu vang. Ngày 17/11, Angelina Jolie thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện cùng con trai út, Knox Jolie-Pitt trên thảm đen Lễ trao giải Governors Awards 2024 tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, Mỹ. Theo Page Six, đây là lần đầu tiên Knox tham dự sự kiện công khai cùng mẹ sau 3 năm. Thiếu niên 16 tuổi hút ánh nhìn với vẻ ngoài bảnh bao trong bộ lễ phục kiểu cổ điển. Cậu được đánh giá có ngoại hình giống cả cha lẫn mẹ, đồng thời sở hữu chiều cao vượt trội, đứng ngang bằng mẹ dù nữ diễn viên đi giày cao gót (chiều cao thật của Angelina là 1,69 m).

Angelina Jolie cùng con trai út Knox tham dự Lễ trao giải Governors Awards 2024. Ảnh: Getty Images. Màn lộ diện bất ngờ của Knox gây ra nhiều bàn tán bởi thiếu niên là người con kín tiếng nhất trong số những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt, đồng thời cũng chưa từng tỏ thái độ gì về cha mình, Brad Pitt. Nguồn tin riêng của Daily Mail tiết lộ Brad không hài lòng về việc Angelina cho Knox tham gia sự kiện giải trí, thậm chí còn nghi ngờ vợ cũ làm thế để chọc tức anh. “Brad chỉ được nhìn thấy các con khi chúng đi trên thảm đỏ cùng mẹ và thời điểm này không thể đáng ngờ hơn khi mà hai người vừa được quyết định sẽ ra tòa. Cô ấy đang cố gắng chọc tức anh ấy sau chiến thắng gần đây của anh ấy và việc sử dụng Knox để làm điều đó thật kỳ quặc. Knox không muốn dính líu gì tới Hollywood và không giao tiếp với Brad”, nguồn tin nói. Theo người trong cuộc, ngôi sao Bullet Train thấy khó chịu khi vợ cũ khiến các con quay lưng với anh. Người này cáo buộc Angelina “tẩy não” các con từ khi chúng còn nhỏ, còn không cho những đứa trẻ có cơ hội để quyết định cách nhìn nhận về cha mình. Dẫu vậy, nguồn tin nhấn mạnh Brad Pitt vẫn tin tưởng theo thời gian, các con sẽ trở về cuộc sống của anh. Nguồn tin của Page Six cũng xác nhận thông tin trên: “Brad thấy có chút trùng hợp khi thẩm phán bác bỏ yêu cầu hủy bỏ phiên toàn xét xử về điền trang Château Miraval chỉ vài ngày trước thời điểm Knox tham gia cùng Angelina tại Lễ trao giải Governors. Vậy nên anh ấy thực sự nghi ngờ động cơ của cô ấy khi đưa Knox đến”.

Brad Pitt nghi ngờ Angelina Jolie muốn chọc tức anh sau khi thua anh trong cuộc chiến pháp lý. Ảnh: Getty Images. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với đả nữ sinh năm 1975 phủ nhận suy đoán từ phía Brad và tuyên bố chính Knox là người quyết định có mặt tại sự kiện lớn để ủng hộ mẹ. “Knox chọn tham dự lễ trao giải cùng mẹ mình và họ có một buổi tối vui vẻ giữa hai mẹ con. Quyết định tham dự cùng nhau của họ không liên quan gì đến Brad”, nguồn tin chia sẻ với Daily Mail. “Angelina cảm thấy tự hào khi có Knox bên cạnh. Cậu ấy thường thích tránh xa sự chú ý và Angelina tôn trọng quyết định đó. Thế nhưng, lần này, cậu hỏi liệu có thể tham gia cùng mẹ không. Tất nhiên cô ấy rất vui khi con trai út muốn ở đó. Cô ấy không thể tự hào hơn về con trai và họ có một buổi tối thực sự đáng nhớ bên nhau”, Page Six dẫn nguồn tin giải thích. Vào đầu tháng 11, thẩm phán Tòa án cấp cao Los Angeles ra phán quyết từ chối yêu cầu của Angelina là bác bỏ vụ kiện đòi bồi thường mà Brad khởi xướng vào năm 2021 liên quan đến tài sản chung ở Pháp, nhà máy rượu vang Château Miraval. Điều này đồng nghĩa với việc đôi vợ chồng cũ phải gặp nhau tại tòa để giải quyết vụ kiện. “Thẩm phán tìm thấy độ tin cậy trong trường hợp của Brad Pitt, mở đường cho vụ việc được đưa ra xét xử. Phán quyết mới nhất đại diện cho thắng lợi trước khi xét xử của Brad, làm tăng thêm động lực cho anh trong cuộc chiến pháp lý đang diễn ra”, nguồn tin thân cận nói với New York Post.