Bột ngọt Meizan: được xác nhận tuân thủ quy định pháp luật

Trước những thông tin trái chiều liên quan đến sản phẩm bột ngọt Meizan của Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương. Các cơ quan chức năng đã kịp thời vào cuộc kiểm tra và đưa ra kết luận rõ ràng. Qua đó, sản phẩm được xác nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về ghi nhãn, nguồn gốc và chất lượng. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM: Không vi phạm quy định về ghi nhãn Tại văn bản số 3087/SATTP-TTS, ngày 29/11/2024, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết: Ngày 5/11/2024, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã thực hiện kiểm tra Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương, tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM), đối với sản phẩm phụ gia thực phẩm – bột ngọt Meizan. Kết quả kiểm tra khẳng định, Công ty Nam Dương đã cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu và quy trình phối trộn, đóng gói sản phẩm bột ngọt Meizan. Bột ngọt Meizan mới được đưa ra thị trường từ tháng 10/2024, đã xuất hiện hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại, đại lý... trên cả nước. Ảnh: Hoàng Hưng Theo đó, nội dung ghi nhãn trên bao bì sản phẩm với cụm từ "Đóng gói tại Việt Nam, bởi Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương" tuân thủ đúng các quy định tại Khoản 3, Điều 15 – Nghị định 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7, Điều 1 – Nghị định 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Đồng thời, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng xác nhận rằng: Công ty Nam Dương đã thực hiện đầy đủ thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định pháp luật. Bản tự công bố sản phẩm của Công ty Nam Dương, cho sản phẩm bột ngọt Meizan, với tên thương nhân và tên sản phẩm, có đăng công khai trên website của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Đội Quản lý thị trường số 7: Quy trình sản xuất minh bạch, không phát hiện vi phạm. Trong lúc đó, tại văn bản số 945/QLTTHCM-Đ7 ngày 7/12/2024, do Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 (thuộc Cục QLTT TP.HCM) ban hành, đã cho biết: Qua kiểm tra và xác minh chi tiết, Đội QLTT số 7 kết luận, Công ty Nam Dương tuân thủ đầy đủ các quy định về pháp luật trong hoạt động phối trộn, đóng gói và ghi nhãn sản phẩm bột ngọt Meizan. Quy trình sản xuất bột ngọt Meizan được thực hiện theo tiêu chuẩn nội bộ nghiêm ngặt (Tiêu chuẩn NDFC), bao gồm kiểm soát kích cỡ hạt, màu sắc, sàng lọc tạp chất và phối trộn nguyên liệu từ các nguồn khác nhau, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng. Đóng gói sản phẩm phụ gia thực phẩm - bột ngọt Meizan tại nhà máy của Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương. Ảnh: Hoàng Hưng Đội QLTT cũng ghi nhận các hồ sơ pháp lý như: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Meizan; Hợp đồng nhượng quyền sử dụng thương hiệu và Kết quả kiểm nghiệm từ đơn vị giám định độc lập. Những tài liệu này chứng minh rằng, Công ty Nam Dương đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Qua đó, thể hiện tinh thần tuân thủ pháp luật và trách nhiệm của doanh nghiệp. Nước tương Nam Dương với nhãn hiệu "Con Mèo Đen" rất nổi tiếng ở Việt Nam hơn 70 năm qua. Ảnh: Hoàng Hưng Người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và nguồn gốc của bột ngọt Meizan - một sản phẩm được sản xuất với quy trình kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, đại diện Nam Dương cho hay.