Bột ngọt Meizan đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật Việt Nam

Công ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Nam Dương (“Công ty Nam Dương”) khẳng định sản phẩm bột ngọt mang thương hiệu Meizan đạt đầy đủ các chứng nhận uy tín về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và trách nhiệm xã hội từ các tổ chức quốc tế, và tuân thủ nghiêm túc các quy định về nhãn mác, bác bỏ các thông tin sai lệch trên một số phương tiện truyền thông gây hiểu nhầm đối với người tiêu dùng. Bột ngọt Meizan của Công ty Nam Dương không phải là sản phẩm sang chiết từ một nguồn gốc, mà là sản phẩm được phối trộn và đóng gói từ nhiều nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch đến từ các nhà sản xuất uy tín, có hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến tại Malaysia, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Tất cả các nguồn cung cấp đều có xuất xứ rõ ràng, hồ sơ chứng từ minh bạch, hợp lệ, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật Việt Nam, đại diện công ty Nam Dương cho hay. Việc phối trộn và đóng gói sản phẩm bột ngọt Meizan được thực hiện tại nhà máy của Công ty Nam Dương tại Lô C20a-3, đường số 14, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Nhà máy đã đạt các chứng nhận uy tín về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và trách nhiệm xã hội từ các tổ chức quốc tế, bao gồm: AIB, FSSC 22000, SEDEX SMETA, ISO 14001:2015, và FDA. Quy trình phối trộn giúp tối ưu các đặc tính của sản phẩm theo tiêu chuẩn đã đăng ký của Công ty Nam Dương, đồng thời phù hợp với chiến lược quản lý nguồn cung ứng của Công ty. Sản phẩm bột ngọt Meizan đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất điều vị (QCVN 4-1/2010-BYT) được ban hành tại Thông tư 18/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 của Bộ Y tế và Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm. Việc ghi nhãn hàng hoá của sản phẩm bột ngọt Meizan tuân thủ quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021, đảm bảo cung cấp thông tin sản phẩm chính xác, rõ ràng và phù hợp với yêu cầu quy định hiện hành. Sản phẩm bột ngọt Meizan ra mắt thị trường từ tháng 9/2024 và được người tiêu dùng đón nhận tích cực nhờ chất lượng sản phẩm tốt và giá thành hợp lý. Sản phẩm hiện đang được phân phối tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc, hoàn toàn không có quyết định thu hồi nào từ phía các cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền. Công ty Nam Dương vẫn đang cung ứng sản phẩm tới tay người tiêu dùng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành. Đối với các thông tin sai lệch không có căn cứ trên một số phương tiện truyền thông, gây hiểu lầm cho khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín của Công ty và thương hiệu Meizan, Công ty Nam Dương đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng như Quản lý thị trường và An toàn thực phẩm để cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Đến nay, chưa có bất kỳ kết luận vi phạm nào từ các cơ quan quản lý liên quan. Công ty Nam Dương cũng cho hay cam kết cung cấp, cập nhật các thông tin minh bạch và chính xác đến người tiêu dùng cũng như các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan truyền thông, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ tuyệt đối quyền lợi của người tiêu dùng.