Bóng đá hôm nay 4/11: 'Siêu kinh điển' Đức: Dortmund vs Bayern; Ngoại hạng Anh: Fulham vs MU, Man City vs Bournemouth, Newcastle vs Arsenal; Serie A: Atalanta vs Inter; La Liga: Sociedad vs Barcelona

Bình An | 04/11/2023 06:00