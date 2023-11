Bóng đá hôm nay 18/11: Vòng loại EURO 2024: Hà Lan vs CH Ireland, Thụy Sỹ vs Kosovo, Armenia vs Xứ Wales, Israel Romania; Giao hữu: Đức vs Thổ Nhĩ Kỳ

Bình An | 18/11/2023 06:00