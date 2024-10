Bóng bay chở theo rác của Triều Tiên rơi xuống khu nhà tổng thống Hàn Quốc

Một quả bóng bay chở theo rác được Triều Tiên thả đã rơi xuống khu phức hợp tổng thống tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào sáng nay (24/10). Theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc trước đó thông báo Triều Tiên đã thả thêm nhiều bóng bay về phía Hàn Quốc trong sáng nay, và cảnh báo chúng có thể bay về phía Seoul và các khu vực biên giới. "Trong sáng nay, một bóng bay của Triều Tiên chở theo rác đã phát nổ trên không, làm tung tóe các mảnh vỡ xung quanh khu nhà ở tổng thống Yongsan", Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) khẳng định, các vật thể này không gây nguy hiểm, và đã được thu gom an toàn. Hàn Quốc thu dọn rác được thả từ bóng bay của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap PSS cho biết thêm đang theo dõi tình hình cùng với Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Đây là lần thứ 2 bóng bay Triều Tiên rơi xuống khu nhà ở tổng thống Hàn Quốc. Sự việc trước đó xảy ra vào ngày 24/7. Tuy nhiên, sự việc hôm nay là lần đầu tiên Triều Tiên thả bóng bay mang theo các tờ rơi có nội dung chỉ trích trực tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, và đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee. Kể từ cuối tháng 5, Triều Tiên đã thả hàng nghìn quả bóng bay mang theo rác sang Hàn Quốc. Để đáp trả, quân đội Hàn Quốc đã phát loa phóng thanh tuyên truyền hàng ngày chống Triều Tiên ở dọc biên giới kể từ tháng 7. Quân đội Hàn Quốc không bắn hạ bóng bay của Triều Tiên bởi lo ngại về vấn đề an toàn.