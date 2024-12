Bốn người bị cô lập suốt một ngày giữa dòng sông Đăk Mi

Bốn người dân xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đi làm về gặp nước lũ bất ngờ dâng cao, mắc kẹt giữa sông từ chiều 13/12. Đến chiều 14/12, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công. Chiều 14/12, ông Hồ Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, cho biết chính quyền địa phương đã giải cứu thành công 4 người dân bị cô lập trên một cồn đá giữa sông Đăk Mi từ chiều 13/12. Theo thông tin ban đầu, sáng 13/12, 4 người dân trong một gia đình gồm Hồ Văn Thưng, Hồ Minh Hạ, Hồ Văn Ngô, Hồ Văn Kiểm (trú tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn) cùng nhau đi làm rẫy ở ven suối Nước Xe, gần khu vực nhà máy thủy điện Đăk Mi 3. Lực lượng chức năng dùng ròng rọc đưa 4 nạn nhân vào bờ an toàn (Ảnh: Bình An). Đến chiều cùng ngày, khi cả nhà đang trên đường về thì bất ngờ nước lũ dâng cao. Bốn người phải ở lại trên một mỏm đá giữa dòng sông. Nhận được tin báo, sáng 14/12, UBND huyện Phước Sơn cử công an, quân sự phối hợp với lực lượng tại chỗ của xã tìm biện pháp giải cứu. Tuy nhiên, do nước lớn và chảy siết, công tác ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi chờ nước rút và tìm biện pháp giải cứu các nạn nhân, lực lượng cứu hộ đã quăng dây để 4 người dân bên kia bắt lấy, sau đó tiếp tế thức ăn, nước uống, tạm thời không để các nạn nhân đói, khát. Đến 14h ngày 14/12, lực lượng chức năng dùng dây cáp, làm ròng rọc, đưa 4 người vào bờ an toàn.