Bomi (Apink) xác nhận hẹn hò

Album dài thứ 3 "Pink Revolution" của Apink được phát hành vào năm 2016 với ca khúc chủ đề là "Only One" do Black Eyed Pilseung viết lời, sáng tác và phối khí.

Đây là lần đầu tieeb cả hai hợp tác với nhau. Bài hát này chính là cầu nối giúp cặp đôi đến gần nhau hơn. Thực tế, trong một chương trình trực tiếp được phát sóng trực tiếp trước đó, Rado từng chọn "Only One" làm bài hát yêu thích của mình.

Cả hai đã âm thầm ủng hộ sự phát triển của nhau trong vai trò nhạc sĩ, ca sĩ trong suốt 8 năm qua. Rado hỗ trợ các hoạt động nhóm của Bomi và Bomi trở thành nàng thơ của Rado.

Một cộng sự thân thiết của cả hai tiết lộ: "Rado là người trợ giúp đáng tin cậy nhất của Yoon Bomi. Còn Yoon Bomi là người tiếp thêm sức mạnh cho Rado". Người này còn cho biết thêm: "Tôi biết họ đã hứa hẹn về một tương lai ở bên nhau".