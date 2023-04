Bom tấn Hollywood "Avatar 2" đạt lợi nhuận cao nhất năm 2022

Theo Deadline, "Avatar 2" đã thu được khoản lợi nhuận khổng lồ 531,7 triệu USD sau khi trừ đi các khoản như chi phí sản xuất, bản in và quảng cáo…

Theo sau "Avatar 2" là "Top Gun: Maverick" (Phi công siêu đẳng Maverick), bộ phim đạt doanh thu toàn cầu là 1,46 tỷ USD, qua đó gặt hái lợi nhuận 391,1 triệu USD.

Ba bộ phim tiếp theo trong tốp 5 phim ăn gặt hái lợi nhuận cao nhất năm 2022 là "Minions: The Rise of Gru" (Tựa phim Việt: "Minions: Sự trỗi dậy của Gru"), "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ("Phù thủy tối thượng trong Đa vũ trụ hỗn loạn") và "Black Panther: Wakanda Forever" ("Chiến binh Báo Đen: Wakanda bất diệt"). Xếp cuối cùng trong tốp 10 là "Smile" của hãng Paramount với 101 triệu USD lợi nhuận.