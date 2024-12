'Bom sex' chia tay tình trẻ kém 4 tuổi dù đang mang bầu con thứ 4

Tròn 1 tháng sau khi công bố thông tin sắp làm mẹ lần thứ 4, "bom sex" Megan Fox và tình trẻ kém 4 tuổi Machine Gun Kelly chia tay.

Megan Fox và Machine Gun Kelly. Ảnh: Glamour Theo một nguồn tin chia sẻ với PEOPLE, Megan Fox và Machine Gun Kelly hiện tại đã đường ai nấy đi. Cặp đôi được cho là đã chia tay vào cuối tháng trước, một thời gian ngắn sau khi Megan Fox xác nhận mang bầu con đầu lòng với Machine Gun Kelly và cũng là con thứ 4 của cô. Machine Gun Kelly kém Megan Fox 4 tuổi. Cặp đôi nhiều lần tuyên bố chia tay rồi quay lại. "Họ yêu nhau nhưng không thể dung hòa cá tính quá mạnh. Họ đều nóng tính và cứng đầu. Do vậy nếu mối quan hệ tốt đẹp thì họ vô cùng hòa hợp. Vì thế rất có thể họ sẽ quay lại với nhau thôi. Trước đây họ từng chia tay rồi nhưng sau đó lại làm lành", nguồn tin chia sẻ với PEOPLE. Hiện đại diện của cả "bom sex" Megan Fox lẫn Machine Gun Kelly đều chưa phản hồi khi PEOPLE liên hệ. Megan Fox sinh năm 1986 còn Machine Gun Kelly sinh năm 1990. Cặp đôi gặp nhau khi quay phim Midnight in the Switchgrass và đính hôn vào tháng 1/2022. Trước khi đến với nhau, họ đều đã có con riêng. Megan Fox có 3 con với chồng cũ Brian Austin Green còn Machine Gun Kelly đã có 1 cô con gái năm nay 15 tuổi.