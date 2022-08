Bốc thăm US Open 2022: Vắng Djokovic, cờ đến tay Nadal, Medvedev

30 phút trước Xã hội

Bão số 3 (Bão Maon) đã suy yếu thành áp thấp tại các tỉnh miền Bắc nhưng gây mưa to và rất to. Tại Quảng Ninh và Hải Phòng, bão gây một số thiệt hại nhưng rất may chưa có thiệt hại nhân mạng.