Bóc tem Lexus GX 550 hoàn toàn mới: Bụi bặm nhưng vẫn đậm chất tinh tế

Ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 6 vừa qua, Lexus GX 2024 được coi như gia vị mới dành cho thị trường xe sang vốn đã có nhiều mẫu sang cỡ nhỏ và vừa được nâng cấp.

Đây là một mẫu SUV tổng hòa, dù mang ưu thế lớn đại diện cho khả năng vượt địa hình (offroad) nhưng cũng đầy tính lịch lãm và cao cấp, phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn của các doanh nhân thành đạt đối với một “người bạn đồng hành” trên mọi cung đường.

Lexus GX 550 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới

Những bổ sung nâng tầm Lexus GX 550

Không cần bàn cãi, ngoại hình của bất cứ thế hệ xe Lexus GX nào từ trước đến nay đều có đặc trưng riêng, đó là chất nam tính, rắn rỏi và mạnh mẽ nhưng cũng đầy sang trọng, giống như một cỗ máy sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn và xa xôi nhất nhưng vẫn cực “bảnh” khi xuất hiện trên bất kỳ con phố nào.

Lexus GX 550 mới thừa hưởng hoàn toàn điều đó, đồng thời xe cũng có một vẻ ngoài như được đúc kết từ những mẫu SUV “anh em”, không quá bóng bẩy như LX nhưng cũng không mềm mại và mang tính đô thị như dòng xe RX.

Vẻ ngoài bụi bặm, phong trần của GX 2024

Vẻ ngoài của GX sở hữu những đường nét cứng cáp, kết hợp hình dáng vuông vức quen thuộc, lưới tản nhiệt của xe vẫn có dạng con suốt nhưng được sửa đổi nhẹ để phù hợp với tổng thể, cụm đèn pha LED nổi bật với tạo hình sắc sảo hơn cũng phù hợp với cản trước cơ bắp. Thân xe mang đến sự bề thế, cụm gương chiếu hậu có hình dạng vuông vắn và bánh mâm hợp kim kích thước 22 inch là những điểm nhấn dễ nhận thấy. Phía sau xe là đèn hậu LED được nối dài liền mạch theo chiều ngang, giúp tăng tính sang trọng.

Thế hệ mới của Lexus GX được gia tăng về kích thước với chiều dài, rộng và cao lớn hơn lần lượt 80 mm, 95 mm, và 50 mm so với trước đây, giúp không gian rộng rãi và thoải mái hơn. Cùng với đó, phiên bản GX 550 sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn kéo dài từ hàng ghế trước tới hàng ghế thứ 2, giúp tăng sự rộng rãi và thoáng đãng. Lexus GX 550 còn có sẵn bậc lên xuống tự động giúp hành khách ra vào xe an toàn hơn.

Lexus gia tăng kích thước trên GX550

Trong khi đó, không gian nội thất của Lexus GX 550 mới mang một phong cách đầy tinh tế và hiện đại với triết lý Tazuna (dây cương) nổi tiếng. Xung quanh khoang cabin này, nhà sản xuất Nhật Bản đã khéo léo sử dụng chất liệu da tổng hợp kết hợp với các chi tiết ốp gỗ Tsuyasumi và nhôm tạo cảm giác sang trọng cho bất kỳ ai bước lên xe.

Tập trung phục vụ khách hàng từ những điều cơ bản nhất, Lexus GX 550 tích hợp hàng loạt tiện ích ngay ở phần ghế ngồi. Trong đó, hàng ghế trước sở hữu tính năng mát-xa ghế và điều chỉnh điện 10 hướng với ghế lái và 8 hướng với ghế hành khách, mang lại sự sảng khoái và thoải mái cho người chủ sở hữu.

Không kém cạnh, hàng ghế thứ 2 cũng được trang bị chức năng sưởi, kết hợp với khoảng cách tối ưu giữa các hàng ghế, mang lại không gian để chân rộng rãi và sự thoải mái tối đa. Cùng với đó, xe cũng sở hữu tới 12 khay đựng cốc, 6 cổng sạc nhỏ và cổng cắm điện 120V để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của hành khách.

Nổi bật giữa nhiều trang bị hiện đại trên xe là cụm màn hình cảm ứng 14 inch cỡ lớn rất ấn tượng và kết hợp cùng hệ thống âm thanh Mark Levinson 21 loa, mang đến chất lượng giải trí hàng đầu. Cùng với đó, người lái có thể dễ dàng quan sát các thông số xe trong quá trình lái thông qua cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch với 3 giao diện hiển thị tùy chỉnh tối ưu cho từng mục đích khác nhau.

Mẫu SUV cho doanh nhân thành đạt và luôn dịch chuyển

Lexus đã mang đến nhiều cải tiến mạnh mẽ dành cho GX thế hệ mới, đặc biệt ở hệ thống truyền động đem lại sự vượt trội ngay cả khi đi trong phố cũng như di chuyển ở những địa hình khó. Theo đó, xe được trang bị động cơ xăng V35A-FTS tăng áp kép V6 3.5L, giúp sản sinh cho công suất tối đa 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 649 Nm. Kết hợp với đó, nhà sản xuất trang bị cho xe hộp số tự động Direct Shift 10 cấp, mang đến cảm giác lái vượt trội.

Bên cạnh đó, Lexus GX 550 sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4WD cùng với vi sai điện tử, giúp phân bổ lực kéo tới cầu trước và cầu sau tối ưu theo địa hình, mang đến khả năng vận hành on-road và off-road rất thoải mái. Xe cũng có khả năng khởi động ở số 2 ECT 2nd, hỗ trợ xe tăng tốc và di chuyển mượt mà hơn.

Tương tự LX, GX vẫn giữ nền tảng body-on-frame

Nhằm tăng độ ổn định và êm ái cho Lexus GX 550, nhà sản xuất cũng lần đầu trang bị hệ thống treo thích ứng AVS, giúp kiểm soát lực giảm chấn của bộ giảm xóc trên cả 4 bánh, đáp ứng linh hoạt các phong cách lái xe và điều kiện mặt đường. Khả năng điều khiển cũng được nâng cấp, đặc biệt khi đi trên đường phố và đường trường (offroad) với trợ lực lái điện EPS được trang bị lần đầu, mang đến phản hồi tay lái chính xác và chân thực hơn.

Lexus GX được trang bị sẵn gói công nghệ an toàn chủ động LSS+ 3.0 với nhiều hệ thống như: An toàn tiền va chạm (PCS), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), cảnh báo lệch làn đường (LDA) và hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA). Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống camera toàn cảnh cung cấp hình ảnh xung quanh và dưới gầm xe cùng hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn (SEA) sử dụng ra đa của Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) để phát hiện các phương tiện (bao gồm cả xe đạp) đang tiếp cận từ phía sau khi người lái và hành khách đang ra khỏi xe.

Các trang bị an toàn trên GX sẽ giúp chủ nhân luôn an tâm trong mọi chuyến đi

Với những trang bị như vậy, Lexus GX 550 mới là lựa chọn hàng đầu dành cho các doanh nhân trẻ thành đạt, nhóm khách hàng đang ngày càng tăng về số lượng tại Việt Nam. Khả năng vận hành hoàn hảo từ đường onroad đến offroad, kết hợp với thiết kế đầy nam tính và hiện đại cùng những trang bị tiện ích phục vụ đúng nhu cầu từ giải trí đến trải nghiệm mới mẻ chính là điểm ăn tiền nhất của xe.