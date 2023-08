Bốc hơi 10 tỷ USD, TTCK giảm mạnh nhất châu Á: Bán tháo, chốt lời, sau đó là gì?

"Cú sụp ngày 18/8 cơ hội hơn là rủi ro"

- Ông đánh giá như thế nào về nhóm ngành/cổ phiếu ngân hàng?

Khó khăn bởi nợ xấu sẽ gia tăng nhưng sẽ vượt qua vì ngành ngân hàng là ngành xương sống của nền kinh tế. Chính phủ chắc chắn sẽ hỗ trợ. Đó là về tình hình kinh doanh, còn về mặt cổ phiếu thì trong dài hạn, cổ phiếu ngân hàng vẫn rất triển vọng bởi nền kinh tế chắc chắn là tăng trưởng dài hạn và mạnh mẽ.

Do đó, ngành ngân hàng chắc chắn tăng trưởng. Hiện tại, nhóm này đang được định giá cực kỳ hấp dẫn với P/E chỉ dưới 10 lần và P/B loanh quanh 1 lần. Nhưng nó sẽ chỉ dành cho NĐT tổ chức trường vốn hơn, còn NĐT cá nhân tôi cho rằng họ không đủ lòng kiên nhẫn, sẵn sàng nắm một cổ phiếu trong 3-5 năm. Họ thà cháy tài khoản chứ không muốn chờ lâu vậy.

- Lãi suất huy động đang ở mức rất thấp, theo ông, triển vọng dòng tiền vào TTCK trong thời gian tới sẽ như thế nào?

Lãi suất thấp sẽ kích thích đầu tư vào TTCK. Do đó, trong môi trường này, dòng tiền sẽ tăng mạnh. Như hôm 18/8, chúng ta thấy phiên giao dịch lên đến hơn 1,5 tỷ USD. Nếu lãi suất tiếp tục thấp, dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào TTCK.

Cá nhân tôi cho rằng, TTCK đang trong chu kỳ uptrend dài hạn, ít nhất 5 năm tiếp theo. Do đó, những cú sụp như 18/8 là cơ hội hơn là rủi ro. Chỉ cần bạn chọn đúng công ty, kiên nhẫn chờ đợi, bạn sẽ thắng lớn trong 5 năm tiếp theo, tôi gần như chắc chắn là thế.

- Tỷ giá USD/VND gần đây tăng mạnh, vượt ngưỡng 24.000 đồng/USD, điều này tác động như thế nào tới dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) và TTCK và dự báo của ông về tỷ giá từ giờ tới cuối năm?

Nếu tỷ giá tăng quá mạnh, NĐT nước ngoài chắc chắn sẽ chần chừ trong việc giải ngân, đặc biệt là NĐT mới. Không chỉ ảnh hưởng đến NĐT gián tiếp mà cả trực tiếp (FDI). Nhưng nó cũng có một vài tác động tích cực đó là kích thích xuất khẩu tốt hơn, các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ hưởng lợi lớn từ việc tỷ giá tăng.

Cá nhân tôi cho rằng, đồng USD vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong phần còn lại của năm, bởi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dường như vẫn sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa và giữ ở mốc cao.