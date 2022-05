Bóc gỡ đường dây làm giả nước Lavie

Tại Cơ quan Công an, Giao và Tâm khai nhận: Trước đó, Giao đưa nước uống Lavie cho một đại lý phân phối, có địa chỉ tại Hà Nội nên nắm bắt được nhu cầu mua và sử dụng nước khoáng Lavie trên địa bàn. Sau khi nghỉ việc ở công ty một thời gian, vì hám lời, Giao cùng vợ nảy sinh ý định làm giả nước Lavie đóng bình.

Quá trình theo dõi vào hồi 7h 30 phút ngày 18/5, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an quận Hoàng Mai, tại khu vực số 9, ngách 51/15 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai phát hiện Giao đang tập kết 10 bình nước nhãn hiệu Lavie (loại 19 lít) và 10 bình nước nhãn hiệu Viva loại 18,5 lít không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ để giao cho khách.

Quá trình theo dõi, các trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hoàng Mai đã xác định hai đối tượng nghi vấn là vợ chồng Giao và Tâm. Đối tượng Giao từng có nhiều tiền án tiền sự: Năm 1999, Giao bị Toà án nhân dân huyện Đông Sơn, Thanh Hoá xử phạt 15 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Năm 2002, Giao bị Toà án nhân dân huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội huỷ hoại tài sản; đến năm 2007 bị tuyên phạt 40 tháng tù giam về tội đánh bạc. Vợ chồng đối tượng đã biến căn nhà thành một cơ sở sản xuất.

Để thực hiện việc sản xuất hàng giả, Giao mua nắp bình, tem, nhãn mác nước Lavie, Viva tại một địa chỉ ở quận Cầu Giấy; đổi vỏ bình nước rồi mang về chỗ ở tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nước tinh khiết không có nhãn mác, Giao mua của Dương Thanh Tùng (SN 1973; địa chỉ Hoàng Mai, Hà Nội) rồi dùng máy khò dập vào bình nước Lavie, Viva, dán nhãn Lavie, Viva, đóng bọc nắp, màng co, hoàn thiện các bình nước uống Lavie, Viva giả (sản phẩm thật của Công ty TNHH Lavie; địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khánh Hậu, Tân An, Long An) rồi đem đi bán cho các cửa hàng tạp hóa, khách có nhu cầu sử dụng.

Bước đầu vợ chồng Giao, Tâm khai nhận đã sản xuất nước Lavie, Viva giả từ khoảng tháng 11/2021 đến nay. Trong đó, giai đoạn đầu từ khoảng tháng 11/2021 đến tháng 2/2022, Giao vừa sản xuất, bán nước giả, vừa mua nước thật bán cho khách. Từ khoảng tháng 3/2022 đến nay chỉ sản xuất, bán nước giả cho khách, không có hàng thật. Tổng hàng giả đã sản xuất khoảng hơn 1.200 bình Lavie, Viva bán cho khách.

Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập hai đối tượng gồm Lê Văn Bắc và Nguyễn Văn Hiền là nhân viên giao bán nước chính hãng của Công ty Lavie. Tại Cơ quan Công an, Bắc và Hiền cho biết: Giao đã đặt mua các bộ nắp bình, tem tròn Lavie, Nestlé Waters và màng co nắp Lavie của Bắc và Hiền với giá 10.000 đồng/ 1 bộ.

Để có số nắp bình và tem tròn trên, trong quá trình đi giao bán nước, hai đối tượng đã bóc lại các nắp bình, tem tròn, màng co nhãn hiệu Lavie, Viva, khi lắp vào cây nước, mở vòi bình cho khách, để bán cho Giao. Bắc và Hiền biết Giao mua lại các nắp bình, tem nhãn, màng co để về sản xuất nước Lavie, Viva giả nhưng vì lợi nhuận nên vẫn cung cấp bán cho Giao.

Trong đó, Bắc bán cho Giao được khoảng 35 bộ, trị giá khoảng 350.000 đồng; Hiền bán cho Giao khoảng 810 bộ trị giá khoảng 8,1 triệu đồng. Hiện Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, xác minh mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.